Tramp saopštio da je Iran "uništen na vojni i ekonomski način", a najavio je i pomoć državama koje uvoze naftu kroz Ormuski moreuz.

Američki predsjednik Donald Tramp oglasio se na svojoj društvenoj mreži "Truth social" o ratu na Bliskom istoku koji traje od subote 28. februara. Ponovio je da su Sjedinjene Države i Izrael u potpunosti "razbili" Iran i da je ta država uništena na vojni, politički i ekonomski način.

"Sjedinjene Država su pobijedile i u potpunosti uništile Iran, i vojno i ekonomski i na svaki drugi način. Države koje dobijaju naftu kroz Ormuski moreuz moraju da vode računa zbog tog moreuza, a mi ćemo im pomoći u tome.

Sjedinjene Države će takođe raditi sa tim zemljama da sve prođe dobro i bez problema. Ovo je oduvijek trebalo da bude timski rad, a sada će i biti i to će donijeti svijetu harmoniju, bezbjednost i dugotrajan mir", naveo je Tramp u svojoj objavi.

Zašto je važan Ormuski moreuz?

Otprilike 20 odsto nafte na svjetskom nivou prolazi kroz ovaj moreuz. Evropske države uvoze naftu od Saudijske Arabije, Katara i Ujedinjenih Arapskih Emirata, a nafta iz ovih zemalja prolazi upravo kroz ovaj moreuz.

Pored transporta nafte, kroz ovaj moreuz prolaze mnogi brodovi koji prenose brojne proizvode za Evropu. Riječ je o sirovim materijalima, električnim uređajima...