Povrijeđene su tri osobe u sudaru "audija" i kamiona kod Novog Pazara.

Izvor: Sandžak danas

Večeras se dogodila teška saobraćajna nesreća u mjestu Piloreta na magistralnom putu Novi Pazar - Raška, saznaje "Sandžak Danas". Prema prvim informacijama pomenutog portala sa mjesta nesreće, sudarili su se automobil marke "audi" i kamion.

Sumnja se da je "audi" učestvovao u ilegalnoj trci sa drugim vozilom nakon čega je došlo do kontakta između automobila. Vozač automobila je izgubio kontrolu nad vozilom i prešao je u suprotan smjer nakon čega se sudario sa kamionom.

Pogledajte fotografije sa mjesta nesreće

Kako se može vidjeti na fotografijama sa lica mjesta, automobil je u potpunosti uništen. Djelovi vozila su razbacani svuda po putu.

Vatrogasci su morali da koriste posebnu opremu tokom intervencije. Stanje učesnika trenutno nije poznato.

(Sandžak Danas/MONDO)