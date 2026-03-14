Toni Cetinski se javno obratio Jakovu Jozinoviću pred koncert na Spensu: Otkazao nastup zbog "logora", pa mu poručio ovo

Toni Cetinski podržao je Jakova pred koncert u Novom Sadu.

Hrvatski pjevač Toni Cetinski je prije par dana zgranuo javnost naprasno otkazavši konert u Novom Sadu zakazan za 8. mart na sam dan koncerta, pod uticajem onih koji su navodili sramne tvrdnje - da je Spens navodno tokom devedesetih bio logor za Hrvate.

Podsjetimo, izvjesne grupe ljudi i veterana iz Hrvatske apelovali su na Tonija Cetinskog i Jakova Jozinovića da otkažu svoje koncerte u novosadskom Spensu pod skandaloznim obrazloženjem, a dok je Toni svoj otkazao, njegov mlađi kolega imao je drugačije planove, pa je tako odlučio da koncert održi, čime je izbjegao i potencijalne probleme vezane za predstojeće koncerte u Beogradu.

Sada je Toni odlučio da se obrati svom mladom kolegi pred koncert na Spensu poželjevši mu puno sreće te je na svom storiju objavio njihovu zajedničku sliku i napisao.

"Svi smo jednom bili mladi pjevači koji su sanjali veliku pozornicu. Drago mi je vidjeti mlade ljude koji žive za glazbu. Jakove, želim ti srećan koncert i puno lijepe energije publici u Novom Sadu. Na kraju uvek pobijedi muzika", napisao je on u svojoj objavi.

Objavu je pratila pjesma "Show must go on", odnosno "Šou mora ići dalje".

