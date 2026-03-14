Ceca se vozi autobusom, a u ruci torba od 40.000 eura: Snimak zapalio mreže, niko nije očekivao da je ovdje sretne

Svetlana Ceca Ražnatović mnoge je iznenadila novom objavom.

Izvor: Instagram printscreen/cecaraznatovic

Poznata pjevačica Svetlana Ceca Ražnatović podijelila je na svom profilu na Instagram zanimljiv snimak sa putovanja.

Naime, Ceca je zajedno sa svojim timom najprije putovala privatnim avionom, a po slijetanju su se na aerodromu ukrcali u autobus koji ih je odvezao dalje. Pjevačica je tokom cijelog puta bila vidno raspoložena i sa pratiocima je podijelila djelić atmosfere iz aviona.

Ona se potom obratila svom frizeru, koji je nazdravljao.

"Ja ne pijem, ti si alkoholičar", pričala je Ceca, pa nastavila:

"Krenuli smo za Varnu, jurimo privatnim avionom da bismo sve stigli i postigli. Zadnja dva dana sam snimala Zvijezde Granda, sada letim u Varnu, sutra moram da se stvorim da budem u Čačku, tu mi je menadžer, tu mi je frizer Steva, tu mi je šminkerka koja spava, djevojke bek vokali" - govorila je folk diva, koja je potom prešla u bus i sjela pored svog frizera.

Pored toga, pažnju je privukao i Cecin modni izbor. Svetlana Ceca Ražnatović u ruci je nosila prepoznatljivu Hermes Birkin torbu, čija cena može da dostigne i do vrtoglavih 40.000 evra.