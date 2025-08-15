Svetislav Pešić priznao je da je zabrinut zbog zdravstvenog stanja Vasilija Micića. Postoji mogućnost da plejmejke ne ide na Eurobasket...

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Košarkaši Srbije igraće na turniru u Minhenu pred početak Evropskog prvenstva (od 27. avgusta do 14. septembra). Na šampionat bi mogla da ode bez Vasilija Micića. O svim zdravstvenim problemima pričao je selektor Srbije Svetislav Pešić koji je priznao da je zabrinut.

"Nismo baš sjajni. Smailagić i Trifunović još nisu spremni da treniraju. Pokušavamo sa Vasom da ga vratimo, ali to ne ide prema planu, kako smo mi predvidjeli. Vasa pokušava, nešto se trudi, ali i dalje ima bolove. Vidjećemo, u sledećih nekoliko dana ćemo morati polako da donesemo odluke, ali uglavnom ostali igrači su dobro. Ovo je vrijjeme kada se trenira, počinju utakmice. Igrali smo turnir na Kipru i dvije prijateljske utakmice bez publike i sada nam svaka utakmica baš puno znači. Trenirali smo dovoljno za ovaj period priprema za Evropsko prvenstvo", počeo je Pešić.

Osvrnuo se zatim na sam turnir i na to koliko svi čine sve da osposobe Vasu.

"Imamo sada ovaj turnir ovde, Superkup. Odličan turnir, dobre ekipe i posle toga dolazi nam Slovenija u Beograd 21. avgusta i to bi bilo to što se tiče zvaničnih utakmica. Nastavljamo da treniramo, da radimo. Brinu nas, naravno, ove povrede. Mora da kažem najiskrenije, najviše me brine da li ćemo uopšte moću da računamo na Micića. Pokušava i on, pokušavamo i mi da ga vratimo, ali to teško ide", dodao je Pešić.

Koga je Pešić poveo u Minhen?

Selektor Svetislav Pešić je na spisak za turnir u Minhenu stavio 15 igrača. Zbog problema sa povredama u Beogradu su ostali Alen Smailagić i Uroš Trifunović i oni ne konkurišu za Evropsko prvenstvo. Problem je i sa Vasom...

Ovako izgleda spisak:

Aleksa Avramović

Stefan Jović

Vasilije Micić

Nikola Topić

Bogdan Bogdanović

Marko Gudurić

Vanja Marinković

Ognjen Dobrić

Dejan Davidovac

Nikola Jović

Filip Petrušev

Nikola Jokić

Nikola Milutinov

Tristan Vukčević

Balša Koprivica

"Kad mi treba mirnoća, dođem ovdje"

Izvor: Marko Metlas/© MN press, all rights reserved

Srbija će večeras, od 20.45 da odigra meč protiv Češke, a drugu proveru u Minhenu imaće u subotu. U zavisnosti od ishoda našeg meča i ishoda duela Njemačke i Turske sutradan će igrati pobjednik sa pobednikom, odnosno poraženi sa poraženim. Pešić je priznao da se u Minhenu osjeća kao kod kuće.

"Njemačka je ovdje osvojila 1993. prvenstvo. Živim u Minhenu, u blizini nove, prekrasne dvorane, možda najbolje u Evropi. Minhen je, mogu da kažem, moj grad. Sad sam više u Srbiji iz poznatih razloga, ali kad mi treba mirnoća, onda dođem ovdje", kazao je selektor Pešić.