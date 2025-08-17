Košarkaška reprezentacija Španije brani zlato na Eurobasketu i imaće nikad teži zadatak da to ostvari.

Izvor: IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia

Katastrofalne vijesti za reprezentaciju Španije pred Eurobasket 2025. Alberto Abalde će definitivno propustiti evropsku smotru zbog povrede koja ga je odvojila od terena minimum dvije, tri nedelje.

Abalde je zadobio rupturumišića lijeve noge tokom nedavne utakmice Španije protiv Francuske. Ljekarski pregledi su potvrdili povredu drugog stepena, što ga je sprečilo da nastavi pripreme sa reprezentacijom i on je napustio kamp.

Očekuje se da će igrač Real Madrida biti van terena dvije do tri nedelje dok se oporavlja i stoga neće biti na raspolaganju Serđu Skariolu. Prethodno je povredu doživio Eli Ndijaje koji je takođe otpao sa spiska putnika. Tako je "crvena furija" sve slabija, pošto su se osim smjene generacija na sve nadovezale i povrede.

Španija se nalazi u grupi C koja svoje mečeve igra na Kipru. Protivnici su joj Italija, Gruzija, Grčka, Bosna i Hercegovina i domaćin Kipar, a prvenstvo je na programu od 27. avgusta do 14. septembra.