Ako se pitate zašto Hrvatska ne igra prijateljske utakmice za Eurobasket 2025, to je zato što igra zvanične utakmice od kojih joj život zavisi.

Izvor: MN Press

Dok je košarkaška reprezentacija Srbije igrala u laganom ritmu i pobijedila Grčku (76:66) u sklopu priprema za Eurobasket 2025, naše komšije iz Hrvatske igrale su utakmicu "za goli život". Hrvatska, kao što je poznato, neće igrati na kontinentalnom turniru zbog fijaska u kvalifikacijama, tako da dok se ostali spremaju za EP - oni moraju da igraju važne utakmice.

U pitanju su pretkvalifikacije za odlazak na Svetsko prvenstvo 2027. godine, u sklopu kojih je Hrvatska ostvarila već dvije pobjede. Prvo je bila bolja od Norveške sa 33 razlike, dok je u subotu u Opatiji savladala i Dansku 100:71.

Malo su se mučili na početku košarkaši Hrvatske, da bi od kraja prve četvrtine stekli prvi put dvocifrenu prednost koju su uspjeli da održe do kraja utakmice, napravivši ogromnu razliku u poslednjoj deonici kada su i Danci samo jedva čekali da se utakmica završi.

Prvi strijelac Hrvatske bio je bivši košarkaš Partizana Džejlen Smit, koji je ubacio 24 poena, a tome je dodao šest asistencija i dva skoka. Dario Šarić je postigao 18 poena uz četiri skoka i pet asistencija, dok je Mario Hezonja ubacio 12 poena uz još tri skoka i četiri asistencije. I samo na osnovu ovih imena vidi se da su Hrvati odlučili da igraju u vrlo ozbiljnom sastavu, da ne rizikuju da ne odu ni na Svjetsko prvenstvo, premda je pred njima dug put, ovo su tek pretkvalifikacije.

17 puntos, 4 rebotes, 3 asistencias y 1 recuperación de Bakary Dibba, alero y ala-pívot del@CBBreogan, en la derrota de Dinamarca en Croacia (100-71) en partido pre-clasificatorio europeo para el Mundial 2027.



El miércoles 13 visitarán a Noruega en Bergen.pic.twitter.com/rLidLYUZEK — Millán Gómez Pérez (@millangomez)August 9, 2025



Iduće subote Hrvatska će ponovno biti domaćin, ovaj put Norveškoj, koju je već pobijedila u gostima 101:68. Trenutno je Hrvatska prva u svojoj grupi i ima velike šanse da ode - u kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo.