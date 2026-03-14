Film poznatog repera najgori u 2025: Dodijeljene Zlatne maline, "pobjednik" među najgorim ostvarenjima svih vremena

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Ajs Kjub je osvojio nagradu i za najgoreg glumca u 2025. godini.

Ajs Kjub je osvojio nagradu i za najgoreg glumca u 2025. godini

Objavljeni su dobitnici 46. dodjele nagrada Zlatna malina, poznatih kao svojevrsni "anti-Oskar", koji se dodjeljuje najlošijim filmskim ostvarenjima u prethodnoj godini. Ove godine jedan film se posebno izdvojio.

Film "War of the Worlds" odnio je najviše "nagrada", uključujući one za najgori film, najgori rimejk, najgori scenario i najgoreg reditelja. Kritike nije izbjegao ni reper i glumac Ajs Kjub, koji je za ulogu u ovom ostvarenju proglašen najgorim glumcem. Film je ukupno imao šest nominacija, a jedina kategorija u kojoj nije "pobijedio" bila je ona za najgoru kombinaciju na ekranu.

Inače, ovaj film zauzima 76. poziciju među najgorim filmovima svih vremena prema sajtu Rotten Tomatoes.

Što se tiče ostalih "dobitnika", nagradu za najgoru kombinaciju na ekranu odnijeli su kompjuterski generisani patuljci iz Diznijeve igrane verzije filma "Snow White", koji su istovremeno proglašeni i najgorim sporednim glumcima.

U kategoriji najgore glavne glumice Zlatnu malinu dobila je Rebel Vilson za ulogu u filmu "Bride Hard". Među sporednim glumicama "titulu" najgore ponijela je Skralet Rouz Stalon za ulogu u neobičnom vesternu "Gunslingers".

S druge strane, posebna "Nagrada za iskupljenje" pripala je glumici Kejt Hudson za ulogu u filmu "Song Sung Blue". Ovo priznanje dodjeljuje se glumcima koji su ranije bili nominovani ili su osvojili Zlatnu malinu, ali su kasnije ulogom uspjeli da poprave svoj filmski ugled.

Izvor: 24sata.hr/ MONDO

Ajs Kjub Zlatna malina

