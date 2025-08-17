Slovenac je prihvatio novčanicu i okrenuo se, ostavivši dječaka u potpunom šoku.

Izvor: Twitter/@LukaUpdates

Slovenački as Luka Dončić priredio je jednom mladom Litvancu scenu koju nikad neće zaboraviti. NBA superstar davao je autograme nakon pripremnog meča za Eurobasket, kada mu je fan dao novčanicu od 20 eura.

Kada je vidio novac, Dončić je uzeo i "mrtav hladan" se okrenuo, praveći se da će da samo ode sa novčanicom. Ipak, da mališanu ne bude previše neprijatno, brzo se Luka nasmijao, okrenuo ka njemu i dao mu autogram, koji će sigurno dugo, dugo čuvati.

Pogledajte tu scenu:

Lithuanian kid asked Luka for signature on 20€ and Luka pretended he will take the moneypic.twitter.com/9zD6EwK116 — Luka Updates (@LukaUpdates)August 17, 2025

Dončić je ovog avgusta na pripremama sa nacionalnim timom za Evropsko prvenstvo i u četvrtak će gostovati Srbiji u utakmici koja će biti odigrana u Beogradskoj areni. Navijči su bili zabrinuti u subotu kada su vidjeli da se povredio u meču protiv Letonije. Srećom, nedugo poslije toga stigle su dobre vijesti o stanju njegovog kolena.

To znači da će i dječaci i djevojčice u Beogradu imati priliku da mu traže autogram poslije meča u Areni.