Ne radi se ni o kakvoj povredi Janisa Adetokunba nego isključivo o novcu.

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić bio je neprijatno iznenađen kada je saznao da Janis Adetokunbo neće igrati protiv "orlova" na Kipru, rekavši da je baš zbog njega i "zakazao taj meč". Iz tabora Grčke saopštili su dan pred utakmicu da je povrijeđen i da zbog toga ne može da igra, međutim to nije tačno.

Kako prenosi grčki "SDNA", odsustvo Janisa Adetokunba iz reprezentacije Grčke povezano je s finansijama, odnosno Košarkaški savez Grčke i dalje nije platio osiguranje Milvokiju za njegove nastupe.

"Janisovo oblačenje dresa reprezentacije Grčke udaljeno je samo jednu uplatu - uplatu koja bi obezbijedila osiguranje u slučaju povrede ili nečega sličnog. Kada će se to desiti? Selektor Vasilis Spanulis nije bio ni siguran da li će Janis igrati 14. avgusta u Solunu u narednoj prijateljskoj utakmici protiv Crne Gore", navodi se.

Iz toga se može vidjeti da finansijska situacija nije najpovoljnija, a istovremeno još dodatno podgreva tvrdnje o trejdu iz Milvokija o kome se priča već nedeljama unazad.

"Možda sve stoji zato što Baksi čekaju da vide da li će se desiti toliko pominjani trejd ili će Janis ostati u Milvokiju. U suprotnom, Grčka će dogovor morati da se postigne sa njegovim sljedećim timom. Logika kaže da će se sve riješiti u narednih desetak dana. Ipak, Grčka košarkaška federacija (HBF) ostaje zapanjujuće netransparentna prema grčkim navijačima, koji se pitaju zašto Adetokunbo ne trenira sa ostatkom tima i zašto ne igra na pripremnim utakmicama", dodaje se u tekstu.

Podsjetimo, Grčka igra na Eurobasketu 2025 u grupi "C" sa domaćinom Kiprom, Italijom, Gruzijom, Španijom i Bosnom i Hercegovinom.

