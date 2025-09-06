Srpski napadač Dušan Vlahović smatra da pobeda 1:0 uz mnogo sreće u Rigi ne bi trebalo da "uljuljka" bilo koga. Svjestan je da tim nije igrao dobro i da ima kvalitet za mnogo više.

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Fudbalska reprezentacija Srbije savladala je Letoniju sa 1:0 u Rigi, u okviru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo. Jedini gol na meču bio je djelo napadača Juventusa Dušana Vlahovića koji nam je doneo pobedu u 12. minutu.

U samom finišu nas je pogledala sreća, kada nas je prvo spasila stativa, a onda i sjajni Nikola Milenković. Utiske nakon osvajanja važna tri boda iznio je Vlahović koji je svestan da "orlovi" nisu ostavili preterano dobar utisak.

"Kao što je Mister i rekao prije par dana, da će ovo biti veoma zahtjevno, tako je i bilo. Naravno da smo svi željeli da pobijedimo ubjedljivije, ali nije nam pošlo za nogom. Najbitnije je da smo pobijedili i upisali tri boda, kao i da smo i dalje u igri za direktan odlazak na Svetsko prvenstvo. To bih izdvojio o današnjoj utakmici. Naravno da smo mogli bolje, da damo više golova. Protivnik se postavio dosta defanzivno, teško je bilo probiti blok, teren je bio težak i suv, ali pobeda je najbitnija i idemo dalje", rekao je Vlahović i nastavio sa analizom:

"Morali smo bolje da igramo u svim segmentima. Mislim da se to očekuje od nas i imamo kvalitet za to. Ne bi trebalo da se zadovoljavamo, iako smo pobijedili ovakvom igrom. Što se tiče psihološke strane, ne bi trebalo da pristupamo u stilu da smo pobijedili i da to briše sve drugo. Uradićemo analizu i ne bi trebalo to da dozvoljavamo kada je utakmica već praktično gotova, trebalo bi ostati glavom u meču do kraja i izbegavati takve situacije".

Sledi meč sa Englezima koji je na programu za tri dana na stadionu "Rajko Mitić". Jasan je bio srpski golgeter o narednom rivalu. "Za Englesku ne bi trebalo imati posebnu pripremu, takva utakmica se sama sprema".

Vlahović je pronašao golgetersku formu, pošto je na poslednje tri utakmice dao isto toliko golova, nije krio koliko mu to znači za samopouzdanje.

"Bogu hvala, da. Nije lak period iza mene, mislim da mi fali malo utakmica. Nisam igrao mnogo ni u pripremnom periodu, ni na početku sezone, nisam sigurno u optimalnoj formi u kojoj bih želeo da budem. Ako mora da bude ovako i da na svakoj utakmici bude po gol, ništa ne bih menjao. Šalu na stranu, mislim da će u budućnosti biti sve bolje i bolje. Sazrevam kao igrač, ali ne opterećujem se time, najbitnije je da pobjeđujemo".