Igor Tudor jasan i glasan o stvari koja ga frustrira u fudbalu, a koja se tiče i Dušana Vlahovića.

Trener Juventusa Igor Tudor umorio se više od spekulacija oko transfera i smatra da bi u fudbalu trebalo da dođe do određenih promjena. Između ostalog, njegov predlog je da se svi transferi završe prije nego što počne naredna sezona, kao što je skoro bilo pravilo u Premijer ligi, ali se od toga odustalo.

Pitanje je da li će Igora Tudora iko poslušati, ipak se radi o velikom novcu i potreba je da prelazni rok bude što duže "otvoren", ali njega kao trenera frustrira što počinje sezonu sa fudbalerima na koje već ne računa. Ima ih dosta, a sigurno da mu je dojadilo da svake nedelje odgovara na ista pitanja medija, prije svih o Dušanu Vlahoviću koji se već mjesecima "seli" iz Torina, ali nikako da taj transfer u Milan bude potvrđen.

"Da budem iskren, više i ne obraćam pažnju na spekulacije jer bih poludio. Potpuna je ludost da sezona kreće dok je prelazni rok još otvoren. To treba da se mijenja, prelazni rok mora da se završi nedelju dana prije početka prvenstva. A onda, šta vam se dogodi, dogodi se", rekao je Tudor i dodao:

"Ovo vam narušava koncentraciju i svakodnevni rad, ali situacija je takva kakva jeste i trenutnoo moramo da je prihvatimo. Moramo da se fokusiramo na teren i na igrače koji su nam dostupni", rekao je pred meč prvog kola ovog vikenda sa Parmom.

Podsjetimo, Juventus je ovog ljeta ostao bez Rovele, Koste, Fađolija, Embangule, Pelegrinija, Vee, ali i Daglasa Luiza koji je upravo prodat u Notingem forest za 30 miliona ezra, dok su kupljeni Fransisko Konseisao, Niko Gonzales, Lojd Keli, Pjer Kalulu, Mikele di Gregorio, Žoao Mario i Džonatan Dejvid.

Gdje će Dušan Vlahović?

Sudbina najskupljeg srpskog fudbalera svih vremena Dušana Vlahovića još nije riješena. Njegov ugovor na godinu dana težak je 12 miliona eura i to je kamen spoticanja zbog kog ne može da nađe novu sredinu, a navodno je najbliži Milanu. Ipak, trebalo bi da sačekamo sam kraj ljetnjeg prelaznog roka jer tada svi "omekšaju".

U Milanu se nadaju da će Juventus do tada shvatiti da ne može da ga samo skloni na tribine zbog gubitka novca, tako da se priča o raskidu ugovora...