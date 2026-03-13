Francuski košarkaš Matijas Lesor vratio se na teren poslije teške povrede i pokušaće da pomogne Panatinaikosu da prebrodi krizu.

Francuski centar Matijas Lesor vratio se na teren prvi put od Fajnal-fora Evrolige prošle sezone. Tada je nekadašnji miljenik Grobara rizikovao, stavio se na raspolaganje Erginu Atamanu iako nije bio dovoljno spreman, da bi uslijedio novi peh. Poslije dugo čekanja, Francuz se vratio i odmah pokazao da je spreman za najveće napore.

Biće ovo značajno pojačanje za Panatinaikos koji je u poslejdnje vrijeme u jako lošoj formi i nalaze se van plej-of zone. Zabilježili su četiri poraza u nizu i protiv Žalgirisa traže prekid crnog niza.

Cijela porodica Lesor je došla u OAKA arenu i bodrila ga od prvog minuta utakmice. Dobro je poznato srpskim navijačima koliko su "ludi" za košarkom, a to su pokazali posle prvog atraktivnog poteza Matijasa. Supruga i sin su bili u prvom planu i dodatno motivisali Lesora na ovosezonskom debiju.

Panatinaikos je trenutno 10. na tabeli, a naredne utakmice će biti jako važne u raspodjeli plej-in i plej-of mjesta. Ono što je loša vijest za Zvezdu je što je Lesor spreman jer će ih Panatinaikos ugostiti 20. marta.

