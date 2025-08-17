Dušan Vlahović igra i dalje časno i pošteno za Juventus, a čini se da je izgubio i poslednjeg saveznika u klubu jer i Igor Tudor mora da "štiti interese".

Srpski napadač Dušan Vlahović postigao je još jedan gol za Juventus ovog ljeta, u pobijedi nad Atalantom na pripremama (2:1), međutim čini se da to nikome u redovima "stare dame" ne znači. Dobro je poznato da je Vlahović na izlaznim vratima Juventusa i sada svi čine sve što je u njihovoj moći da ode i može da se kaže da Srbin više nema saveznika.

Tako je i trener Igor Tudor, koji je bio uz njega kada je došao u Juventus i dao mu šansu dok su tražili da ne igra, takođe poslao suptilnu poruku kojom mu poručuje da ode - pošto se ne pita oko njega.

"Kakva je budućnost Dušana Vlahovića? Ja ne smijem da pričam o prelaznom roku...", rekao je Tudor kome su očigledno zabranili da priča neke stvari i da ne saopštava šta zaista misli: "Mogu da kažem da mi se dopao kada je ušao u igru. I dalje je naš igrač i dobro je odigrao".

To je bilo sve što je Hrvat smio da kaže o Dušanu Vlahoviću koji je već nedeljama, ma i mjesecima unazad, u milosti i nemilosti Juventusa, dok je sada ostalo samo dvije nedelje do kraja ljetnjeg prelaznog roka.

Gde će Dušan Vlahović?

Njegova sudbina vrlo je neizvjesna. Kada je odbio da produži ugovor s Juventusom svi su pomislili da sigurno odlazi ovog ljeta, ali je zapravo sve mnogo složenije. Tako Vlahović ne može da pronađe klub jer ipak zarađuje astronomskih 12 miliona eura godišnje, pa su zbog toga unaprijed odustali neki klubovi, a drugi kada su shvatili koliko bi ih cijeli "paket" koštao.

Jedina opcija u Italiji je i dalje Milan, koji doduše sada "obigrava" i oko Hejlunda, dok se nedavno pojavila priča i o Barseloni, ali to je zaista nemoguće kada se zna da ni Markusa Rašforda nisu još uspeli da registruju.

Tako je sve izvesnije da će Vlahović cijelu sezonu ostati u Juventusu i da neće baš igrati...