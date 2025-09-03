Antonio Kasano brutalno napao Dušana Vlahovića zbog proslave gola u dresu Juventusa.

Izvor: ROSS / Backgrid UK / STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI SRL / imago sportfotodienst / Profimedia

Dušan Vlahović je definitivno ostao u Juventusu i neće promijeniti klub ovog ljeta pošto su mu sve opcije oko transfera propale. Više klubova interesovalo se za njegove usluge, ali zbog visokog obeštećenja koje traži Juventus, odnosno visoke plate koju ima sam Vlahović, na kraju su se svi povukli iz pregovora.

Takve vesti Vlahović nije prihvatio tragično nego je nastavio da radi i bori se u Juventusu, tako da je u prva dva kola postigao već dva gola za "staru damu" i najzaslužniji je odličan početak sezone. Vidi se da Vlahović ima šta da pokaže Juventusu kao i navijačima koji su ga otpisali, tako da je "raširio ruke" poslije ovih golova, poručujući time jasno da je potrebno da mu ukažu malo više poštovanja.

Vlahovic colpisce di testa e porta avanti la@juventusfc!!#GenoaJuve0-1pic.twitter.com/FVjtBPw7Wk — Lega Serie A (@SerieA)August 31, 2025



Zbog ovakvog poteza odmah ga je prozvao legendarni italijanski napadač Antonio Kasano: "Moj utisak je sljedeći: pošto Vlahović ne odlazi, Juventus ima obavezu ili da ga koristi ako misle da je to ispravno, ali u stvari time prave uslugu Vlahoviću... Pa Vlahović je Juventusu napravio s*anje, jer je rekao: ‘Ja ostajem ovdje’. A Vlahović, gledajući kako se ponaša - doveden je za ogromne pare, dobija ogroman novac, a već tri godine igra loše... I sada je kao dao dva gola, pa širi ruke kao da je kralj, a u stvari ostaje promašaj. I dalje je promašaj. I dalje uzima pare".

Zbog toga Kasano ima poruku za Vlahovića: "Da sam na mjestu Juventusa, rekao bih mu: Dobro, pošto si htio da ostaneš, praviš se pametan, dao si dva gola, lijepo, ostaješ tu do sljedećeg juna, dogovori se s kim hoćeš i sjedi kući. Dragi Vlahoviću, pošto smo ti mi dali više nego što si ti dao nama: sjedi kući".

U međuvremenu, Juventus je doveo i Lou Opendu iz Lajpciga pošto su propali pregovori oko Randala Kolo Muanija, koga nisu mogli da dovedu zbog toga što nisu prodali Dušana Vlahovića. Takođe, u špicu je sada i Džonatan Dejvid iz Lila.

Šta dalje za Vlahovića?

Izvor: www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst / Profimedia

Dušan Vlahović ima još godinu dana ugovor u Juventusu i izvjesno je da će ga "odraditi" do kraja. Za to će dobiti 12 miliona eura (neto) i potom će u junu 2026. godine moći da bira gdje će nastaviti karijeru, pošto ga čeka promjena kluba bez obeštećenja što je Juventus htio da izbjegne.

Na ovaj način Vlahović će zajedno sa svojim agentima zadržati procente i provizije, a moći će i lakše da izabere novu sredinu, dok nam ostaje da vidimo gdje će to biti.