Srpski napadač Dušan Vlahović na radaru je Barselone, prenijeli su italijanski mediji.

Izvor: MN Press

Kako prenosi italijanska štampa, srpski golgeter Dušan Vlahović na meti je Barselone!

Klub iz Torina, prije svega zbog njegove visoke plate, želi da se oslobodi srpskog napadača, a dodatni pritisak dolazi i od navijača koji su ga nedavno na prijateljskom meču protiv omladinskog tima dočekali zvižducima, iako je tom prilikom uspio da se upiše u strelce.

Za razliku od Juventusa, Vlahović ne osjeća preveliku žurbu. Ugovor mu ističe tek ljeta 2026. godine, a do tada ima garantovanih 12 miliona eura, nakon čega bi mogao da postane slobodan igrač.

Potencijalni transfer na "Kamp Nou" značio bi i ozbiljnu konkurenciju, jer je na poziciji klasične "devetke" neprikosnoven Robert Levandovski, dok Feran Tores takođe može da pokrije centralni napad, ali i krilne pozicije, prenosi Kurir.

