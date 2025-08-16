Srpski napadač Dušan Vlahović na radaru je Barselone, prenijeli su italijanski mediji.
Kako prenosi italijanska štampa, srpski golgeter Dušan Vlahović na meti je Barselone!
Klub iz Torina, prije svega zbog njegove visoke plate, želi da se oslobodi srpskog napadača, a dodatni pritisak dolazi i od navijača koji su ga nedavno na prijateljskom meču protiv omladinskog tima dočekali zvižducima, iako je tom prilikom uspio da se upiše u strelce.
Za razliku od Juventusa, Vlahović ne osjeća preveliku žurbu. Ugovor mu ističe tek ljeta 2026. godine, a do tada ima garantovanih 12 miliona eura, nakon čega bi mogao da postane slobodan igrač.
Potencijalni transfer na "Kamp Nou" značio bi i ozbiljnu konkurenciju, jer je na poziciji klasične "devetke" neprikosnoven Robert Levandovski, dok Feran Tores takođe može da pokrije centralni napad, ali i krilne pozicije, prenosi Kurir.
ž