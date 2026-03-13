Litvanski košarkaš Matas Buzelis iznervirao Luku Dončića, pa gledao kako Slovenac postiže 51 poen.

Izvor: X/CHSN_Bulls/printscreen

Cio svet ovih dana priča o slovenačkom košarkašu Luki Dončiću, koji ima velike probleme u privatno životu. Njegova verenica Anamarija Goltes još tokom 2025. godine odlučila je da ga napusti i vrati se u Sloveniju, a najbolji igrač Lejkersa od tada nije vidio svoju stariju ćerku. Anamarija je u međuvremenu rodila drugo dijete, nakon čega je nastao potpuni haos u porodilištu, ali se čini da sve to ne utiče na karijeru Luke Dončića!

Iako su košarkaši Čikago Bulsa, a prije svih litvanski igrač Matas Buzelis pokušali da ga izbace iz ritma, Luka Dončić je do vrha napunio koš svojih protivnika. Probao je Buzelis da mu se unosi u lice, da mu konstantno priča na uho, da ga pecka i provocira, a na kraju je gledao kako Dončić postiže 51 poen i vodi Los Anđeles Lejkerse do pobjede.

Košarkaš LA Lejkersa Luka Dončić postigao 51 poen protiv Čikaga. Izvor: Youtube/NBA

"Neko je počeo da razgovara sa mnom, pa me to probudilo. Matas Buzelis... Bio sam iznenađen i šokiran. Neću reći šta je rekao. Da sam ja to rekao definitivno bih dobio tehničku. To me probudilo. Nisam ništa rekao, zato sam bio iznenađen. Nije baš lijepo", izjavio je Luka Dončić posle utakmice i tako potvrdio da ga je Litvanac inspirisao tokom meča.

Luka has words for Matas Buzelis after the stepback trey



Doncic is one technical away from an automatic suspension.pic.twitter.com/cMpQDODafo — ClutchPoints (@ClutchPoints)March 13, 2026

Slovenački košarkaš je meč završio sa 51 poenom, 10 skokova, devet asistencija, tri ukradene lopte, jednom blokadom, jednom izgubljenom loptom i tri napravljena faula. Sa linije za slobodna bacanja šutirao je 8/9, za dva poena bio je precizan osam puta iz 17 pokušaja, dok je trojke šutirao impresivnih 64,3 odsto - odnosno, pogodio je devet od 14! Bio je to najbolji mogući odgovor Buzelisu.

Luka Dončić je predvodio ekipu Lejkersa, a njegovi saigrači iz startne postave odigrali su fenomenalno na ovom meču. Ostin Rivs je susret završio sa 30 poena, Deandre Ejton je dodao 23, Lebron Džejms 18, a Rui Hačimura 15. Los Anđeles Lejekrsi su na ovoj utakmici igrali sa devetoricom košarkaša, a preostala četvorica postigla su ukupno pet poena - Luk Kenard pogodio je trojku, a Dru Timi za dva poena.