Bolna ispovijest Aleksandre Mladenović, zbog ovoga je pila ljekove

Autor Jelena Sitarica
0

Aleksandra Mladenović javno govorila o problemu sa mentalnim zdravljem

Bolna ispovijest Aleksandre Mladenović, zbog ovoga je pila ljekove Izvor: Pink

Pjevačica Aleksandra Mladenović otkrila je da je imala veliki problem sa anksioznošću, te da je to počelo još u "Zvezdama Granda".

Ona je gostujući u emisiji na AdriaTV, prvi put javno govorila o problemu sa mentalnim zdravljem, te otkrila da je u nekim trenucima mislila da umire.

- Kad si prvi put otkrila da imaš anksioznost? - upitala je voditeljka Aleksandru.

- Odavno, samo što nisam znala šta je to - otkrila je Mladenovićka.

- Koje si imala simptome? - upitala ju je voditeljka.

- Mislila sam da umirem, bilo mi je bijelo pred očima. Nisam vidjela izlaz, mislila sam da ću da padnem u nesvijest. Svaša nešto onako - otkrila je iskreno.

Kako je otkrila, problem je prvi put imala kada je ispala iz Zvezda Granda prvi put.

- Posle takmičenja mi se desilo, prvi put, kad sam ispala do te mjere da sam uvijek išla kod doktora. I kad sam kući živjela sa roditeljima, isto tako samo mi se, onako mi sve pobijeli, ne vidim nigdje izlaz. Krene nemir, srce ubrzano da lupa, ja ne znam gdje ću da pobjegnem. Pa ja sam svaki dan umirala. Svaki dan sam onako umišljala da umirem.

Podsjetite se i kako je Aleksandra izgledala kad se tek pojavila u Zvezdama Granda:

(Telegraf.rs/MONDO)

Aleksandra Mladenović ispovijest zdravlje

