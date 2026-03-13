5 savršenih "no brainer" komedija koje su idealne za kraj sedmice: Rasteretite mozak uz smijeh do suza

Ukoliko ste raspoloženi za neku dobru komediju donosimo prijedloge koji vas neće opteretiti, a dobro će vas nasmijati.

Izvor: Printscreen/youtube/20th Century Studios

Kada govorimo o žanrovima, nema sumnje da je triler jedan od najpopularnijih. Međutim, gledanje ovakvih filmova često traži da ste u određenom raspoloženju i da uključite mozak, a da se razumemo, krajem sedmice sve nam treba samo ne to.

Zato smo izdvojili pet savršenih "no brainer" komedija, odnosno, zabavnih filmova koji vam neće opteretiti mozak, a dobar su izbor kada vam treba opuštanje i smijeh.

We're the Millers

We're the Millers Izvor: YouTube

Sitni diler iz Denvera dobija zadatak da iz Meksika prošvercuje ogromnu količinu marihuane u SAD. Da bi na granici izgledao kao običan porodičan čovjek, okuplja potpuno nasumičnu ekipu: striptizetu, problematičnu tinejdžerku i naivnog komšiju i predstavlja ih kao svoju porodicu. Plan naravno brzo počne da se raspada dok putuju u iznajmljenom kamperu.

Game Night

Game Night Izvor: YouTube

Par opsjednut društvenim igrama redovno organizuje večeri kvizova i misterija sa prijateljima. Kada brat jednog od njih smisli "realističnu" igru u kojoj navodno treba riješiti lažnu otmicu, svi pomisle da je to dio zabave dok ne shvate da se pred njima zapravo odvija prava kriminalna priča sa mafijom i pravim kidnaperima.

The Heat

The Heat Izvor: YouTube

FBI agentkinja stiže u Boston da razotkrije narko-kartel, ali je primorana da radi sa lokalnom policajkom koja je potpuno nepredvidjiva, vulgarna i sklona haosu. Njih dvije kreću u potragu za opasnim kriminalcem, ali se istraga stalno pretvara u niz katastrofalnih, ali urnebijesnih akcija.

Vacation

Vacation trejler Izvor: YouTube

Otac želi da ponovi legendarno porodično putovanje iz svog djetinjstva, pa nagovori ženu i sinove da krenu kolima preko cijele Amerike do zabavnog parka "Walley World". Ono što je trebalo da bude savršena avantura pretvara se u niz katastrofa: pokvaren auto, bizarni rođaci, svađe i potpuno nepredvidjive situacije na putu.

The Other Guys

The Other Guys Izvor: YouTube

U policijskoj stanici svi se dive dvojici spektakularnih detektiva koji stalno hvataju kriminalce u akciji, dok dvojica njihovih kolega – dosadni računovođa i nervozni policajac – rade samo papirologiju. Kada im se konačno ukaže prilika da istraže veliki finansijski kriminal, pokušaj da dokažu da i oni mogu biti heroji pretvara se u potpuno lud niz akcija i grešaka.