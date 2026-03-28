Oglasile se Ana Sević i Katarina nakon nastupa Darka Lazića: Supruga odgovorila hejterima i svima zapušila usta

Ana Sević i Katarina Lazić prokomentarisale su koncert poznatog pjevača.

Pjevačica i voditeljka Ana Sević javno se obratila bivšem suprugu Darko Lazić nakon njegovog prvog nastupa poslije porodične tragedije u kojoj je izgubio brata.

Ana mu je uputila riječi podrške i ohrabrenja, ističući da je uz njega u teškim trenucima i da cijeni snagu koju je pokazao vraćajući se na scenu.

"Kolika jačina je potrebna za ovo… Svaka ti čast", napisala je Ana Sević uz emotikone aplauza i srca.

Njen gest naišao je na brojne pozitivne reakcije, a mnogi su istakli da ovakva podrška pokazuje poštovanje i ljudskost uprkos tome što više nijesu u braku.

Kaća uz svog supruga

Pjevač Darko Lazić nakon povratka na scenu dobio je snažnu podršku od žena koje imaju posebno mjesto u njegovom životu.

Nakon što mu je riječi ohrabrenja uputila bivša supruga Ana Sević, oglasila se i njegova sadašnja supruga Katarina Lazić, koja mu je takođe javno pružila podršku.

Na taj način, obje su pokazale razumijevanje i stale uz njega u jednom od najtežih perioda kroz koji prolazi, nakon gubitka brata.

Njihove poruke podrške naišle su na pozitivne reakcije javnosti, koja je posebno istakla međusobno poštovanje i zajedničku podršku u teškim trenucima.

"Ne postoji pravi trenutak za povratak u život posle ovakvog gubitka…

Ali život, nažalost, ne staje.

Nije se vratio jer mu je lako. Vratio se jer mora – zbog svoje dece, zbog porodice, zbog odgovornosti koju nosi.

I pored svega, ostao je dostojanstven i profesionalan, poštujući svoju publiku i svoj posao.

Ponosna sam na njegovu snagu.

A svi koji osuđuju, nadam se da nikada neće morati da razumeju ovakvu situaciju."

Njena objava izazvala je brojne reakcije, a mnogi su istakli da su riječi podrške dodatno pokazale zajedništvo i razumijevanje u teškom periodu kroz koji porodica prolazi.