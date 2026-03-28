Oglasile se Ana Sević i Katarina nakon nastupa Darka Lazića: Supruga odgovorila hejterima i svima zapušila usta

Ana Sević i Katarina Lazić prokomentarisale su koncert poznatog pjevača.
Pjevačica i voditeljka Ana Sević javno se obratila bivšem suprugu Darko Lazić nakon njegovog prvog nastupa poslije porodične tragedije u kojoj je izgubio brata.
Ana mu je uputila riječi podrške i ohrabrenja, ističući da je uz njega u teškim trenucima i da cijeni snagu koju je pokazao vraćajući se na scenu.
"Kolika jačina je potrebna za ovo… Svaka ti čast", napisala je Ana Sević uz emotikone aplauza i srca.
Njen gest naišao je na brojne pozitivne reakcije, a mnogi su istakli da ovakva podrška pokazuje poštovanje i ljudskost uprkos tome što više nijesu u braku.
Kaća uz svog supruga
Pjevač Darko Lazić nakon povratka na scenu dobio je snažnu podršku od žena koje imaju posebno mjesto u njegovom životu.
Nakon što mu je riječi ohrabrenja uputila bivša supruga Ana Sević, oglasila se i njegova sadašnja supruga Katarina Lazić, koja mu je takođe javno pružila podršku.
Na taj način, obje su pokazale razumijevanje i stale uz njega u jednom od najtežih perioda kroz koji prolazi, nakon gubitka brata.
Njihove poruke podrške naišle su na pozitivne reakcije javnosti, koja je posebno istakla međusobno poštovanje i zajedničku podršku u teškim trenucima.
"Ne postoji pravi trenutak za povratak u život posle ovakvog gubitka…
Ali život, nažalost, ne staje.
Nije se vratio jer mu je lako. Vratio se jer mora – zbog svoje dece, zbog porodice, zbog odgovornosti koju nosi.
I pored svega, ostao je dostojanstven i profesionalan, poštujući svoju publiku i svoj posao.
Ponosna sam na njegovu snagu.
A svi koji osuđuju, nadam se da nikada neće morati da razumeju ovakvu situaciju."
Njena objava izazvala je brojne reakcije, a mnogi su istakli da su riječi podrške dodatno pokazale zajedništvo i razumijevanje u teškom periodu kroz koji porodica prolazi.