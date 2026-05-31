Nakon prošlogodišnjih požara koji su ugrožavali živote i imovinu, nadležni upozoravaju na izazove pred novu požarnu sezonu

Rekordno visoke temperature u maju, osim što su iznenadile građane i meteorologe, ponovo su skrenule pažnju na opasnost od požara koji su prethodnih godina pogađali Crnu Goru, uništavali šumske površine i ugrožavali živote, kuće i imovinu.

Posebno je ostala upamćena prošlogodišnja požarna sezona, tokom koje je u jednoj od akcija gašenja požara život izgubio vojnik Dejan Božović.

Pred nadležnim službama sada je novi izazov – priprema za predstojeće ljetnje mjesece, za koje meteorolozi najavljuju iznadprosječno visoke temperature i povećan rizik od izbijanja požara.

Istovremeno, sve češće se postavlja pitanje da li je Podgorica dovoljno spremna za novu požarnu sezonu, ali i zašto je u službama zaštite i spašavanja sve manje iskusnih vatrogasaca.

Stručnjaci upozoravaju da su pravovremena priprema, adekvatna oprema i dovoljan broj obučenih pripadnika vatrogasnih službi ključni za uspješan odgovor na potencijalne požare tokom ljeta.