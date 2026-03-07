logo
"Strašno kakav smo narod": Luna Đogani zapjenila zbog prozivki da su pjevač i njegova žena "izbjeglice sa Maldiva"

Autor Dragana Tomašević
0

Luna Đogani reagovala zbog komentara koje dobijaju Darko i Katarina Lazić

Izvor: Instagram/luna_djogani

Bivša rijaliti učesnica Luna Đogani nalazi se na Maldivima sa suprugom Markom Miljkovićem, sa kojim pokušava da pronađe način da se vrati u Srbiju nakon početka rata na Bliskom istoku. U sličnoj situaciji su i pjevač Darko Lazić sa suprugom Katarinom i kćerkom.

Katarina i Darko morali su da produže boravak na Maldivima jer nijesu uspjeli da pronađu avionske karte za povratak u Srbiju. Njihova situacija izazvala je brojne reakcije na društvenim mrežama – od podrške do kritika.

Posebnu pažnju privukao je komentar u kojem su ih pojedinci nazvali „izbjeglicama sa Maldiva“, na šta je Katarina odlučila da reaguje.

„Zanimljivo je kako nam je tuđe putovanje problem, a sopstvena sujeta i ljubomora prolaze bez carine. Možda je neko samo vrijedno radio cijelu godinu i zaslužio da sebi i svojoj djeci priušti putovanje, pa makar to bilo i Srebrno jezero ili Maldivi“, poručila je Katarina putem društvenih mreža.

Dodala je i da karte za putovanja ne kupuju komentari i zavist, već novac zarađen radom, te je poručila kritičarima da „spakuju svoje frustracije“, dok se oni spremaju za povratak kući.

Izvor: Instagram katarinalazic_24

U raspravu se uključila i Luna Đogani, koja se, kako prenose korisnici društvenih mreža, složila sa Katarininim stavom i kratko prokomentarisala situaciju.

„Složiću se sa Katarinom i samo ću dodati: Strašno kakav smo narod“, napisala je Luna, jasno stavivši do znanja da podržava porodicu Lazić i da smatra da su negativni komentari nepotrebni.

