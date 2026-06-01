Šok objava Indi Aradinović u jeku drame sa Minom Kostić: Tukle se u Grandovoj emisiji

Autor Dragana Tomašević
Pjevačica Mina Kostić hospitalizovana je na psihijatriji Laza Lazarević, gdje je dovedena juče, 31. maja, u pratnji policije zbog agresivnog ponašanja.

Šok objava Indi Aradinović u jeku drame sa Minom Kostić: Tukle se u Grandovoj emisiji

Mini Kostić podršku su javno pružile brojne kolege, a među njima se sada oglasila i Indi Aradinović, sa kojom je prije više od dvije decenije imala fizički sukob.

Indi je na društvenim mrežama podijelila Minin snimak uz pjesmu „Zar da vjerujem u mir“, a objavu je propratila emotikonima srca i sklopljenih ruku, pružajući na taj način podršku koleginici.

Zašto su se sukobile Indi i Mina?

Jedan od najvećih estradnih skandala dogodio se 2008. godine na Grand festivalu, kada je došlo do fizičkog obračuna između Mine Kostić i Indire Aradinović Indi.

Prema tadašnjim navodima medija, razlog sukoba bila je činjenica da je Indi navodno bila u vezi sa Mininim bivšim suprugom Tiosavom Sretenovićem Tikom.

Iako je od toga prošlo 12 godine, one i dalje nisu u dobrim odnosima, a Mina je sada progovorila o tom nemilom događaju i priznala da se kaje što je tako odreagovala u datom trenutku.

 „To je bilo namješteno, ona je nasjela na priču novinara. Neću da joj pominjem ime, neću da joj dajem na važnosti, svi znaju o kome se radi. Ja se zbog toga kajem i mnogo mi je žao što sam tada tako odreagovala, ali pošto sam tad bila u jednoj specifičnoj situaciji, prošla sam kao bos po trnju jer sam vjerovala svim tim ljudima. Vjerujete nekome i taj neko vam sve uzme ni krivoj ni dužnoj. Priča da smo se posvađale zbog tog muškarca nema veze sa životom, niti to mene interesuje. Kad stavim tačku na ljubav ili na prijateljstvo, kod mene više nema povratka“, rekla je Mina prije mnogo godina.

Mina ostaje 30 dana u Lazi?

„S obzirom na to da je policija odvela Minu u ustanovu i da je bila agresivna, nju će sigurno zadržati mjesec dana“, naveo je za Telegraf izvor blizak pjevačici.

