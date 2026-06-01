Bivša direktorica Direktorata za ljudska prava od aprila obavlja funkciju samostalne savjetnice

Bivša generalna direktorica Direktorata za unapređenje i zaštitu ljudskih prava i sloboda u Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava Mirjana Pajković nastavila je radni angažman u toj instituciji nakon što je ranije podnijela ostavku i bila razriješena sa funkcije, prenosi portal Vijesti.

Kako prenosi portal Vijesti, Pajković je od 10. aprila raspoređena na radno mjesto samostalne savjetnice I u istom Direktoratu kojim je prethodno rukovodila.

Iz kabineta ministra ljudskih i manjinskih prava Fatmira Đeke saopšteno je da je raspoređivanje izvršeno u skladu sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima. Prema tom zakonskom rješenju, lice kojem prestane mandat može, uz svoju saglasnost, biti raspoređeno na drugo radno mjesto koje odgovara njegovim kvalifikacijama i sposobnostima u okviru istog organa, prenosi portal Vijesti.

Pajković je krajem januara podnijela ostavku nakon afere sa eksplicitnim snimcima, dok ju je Vlada formalno razriješila dužnosti 19. marta.

Portal Vijesti je ranije objavio da je ministar Đeka početkom aprila razgovarao sa Pajković o njenom budućem angažmanu, te da se već tada moglo naslutiti da će nastaviti karijeru u Ministarstvu.

Prema informacijama koje prenosi portal Vijesti, novi raspored stupio je na snagu dan nakon razgovora sa ministrom, čime je Pajković nastavila rad u resoru ljudskih i manjinskih prava, ali na službeničkoj poziciji.