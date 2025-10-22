"Tačno je, izvinjavam se": Darko Lazić nam prvi put priznao da je pogriješio, pa otkrio istinu o svađi sa Kaćom

Darko Lazić je za MONDO otkrio pozadinu svega i priznao šta se zapravo desilo, a uputio je i izvinjenje.

Darko Lazić ponovo je u centru zbivanja zbog navoda da se nije pojavio u jednoj emisiji, a potom navodno namjerno isključio telefon i nije se cio dan javljao.

Kako su dalje naveli, sve je kulminiralo nakon navodne svađe sa Kaćom, a mi smo uspjeli da stupimo u kontakt sa Darkom koji nam je objasnio šta se zapravo desilo i zbog čega se nije pojavio.

"Prije svega, nije bilo nikakve svađe sa Kaćom i ne znam zašto ljudi konstatno potenciraju to, da je sve loše što se dogodi prouzrokovano svađama sa Kaćom. Totalna budalaština. Nisam se pojavio, jer sam dan prije imao dva vezana nastupa, kasno sam došao kući i uspavao sam se", rekao nam je Darko na samom početku i dodao da izvinjenje duguje Bojani.

"Moje veliko izvinjenje dugujem Bojani Lazić, kao i kući u kojoj radi, jer sam i dan prije kada smo se dogovarali rekao da ne znam hoću li uspjeti da se probudim i da sve zavisi od toga koliko dugo ću pjevati."

Priznaje da mu je telefon bio isključen, budući da je spavao.

"Da, telefon mi jeste bio isključen, kao što je i uvijek kada legnem da spavam, tako da te inicijacije da sam namjerno ugasio i to je netačno", rekao je Darko za Mondo.

Darko i Kaća nedavno imali saobraćajku

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila 24. septembra, oko jedan sat posle ponoći, u blizini isključenja za Arenu, povrijeđeni su pjevač Darko Lazić i njegova supruga Katarina Lazić. Po nalogu dežurnog tužioca Trećeg osnovnog tužilaštva u Beogradu, Darku je odmah uzeta krv i urin na analizu.

Pogledajte kako je Darko izgledao posle nesreće:

Do nesreće je došlo kada se poznati pjevač svojim automobilom silovito zakucao u autobus marke "Ikarbus“, u kojem, srećom, nije bilo putnika već samo vozač.