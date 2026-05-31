Muzej u Strazburu prijavio je krađu banane koja je dio čuvene umjetničke instalacije "Komičar", a povodom incidenta podnijeta je krivična prijava i pokrenuta policijska istraga.

Izvor: Youtube/Inside Edition

Muzej u Strazburu prijavio je policiji krađu banane, ključnog dijela umjetničkog djela italijanskog vizuelnog umjetnika Mauricija Katelana, čija se vrijednost procjenjuje na više miliona eura.

Voće, koje je bilo zalijepljeno za zid i predstavljalo dio provokativne instalacije pod nazivom „Komičar“, nestalo je u subotu, prenosi Frans 24.

Muzej podnio krivičnu prijavu

Uprava muzeja Pompidu-Mec, ogranka poznatog pariskog Centra Pompidu, potvrdila je da je podnijela krivičnu prijavu protiv nepoznatog počinioca. U saopštenju je navedeno da je ukradena banana odmah zamijenjena novom.

Ovo nije prvi put da je ovo konceptualno djelo oštećeno. Naime, njegov ključni i kvarljivi dio – banana – svakako se mijenja na svaka tri dana kako bi instalacija ostala svježa.

Niz incidenata sa „Komičarem“

Prošlog jula jedan posjetilac muzeja jednostavno je pojeo izloženu bananu. Čuvari su brzo reagovali i postavili novu, a muzej tada nije podnio tužbu.

Sam umjetnik Katelan tada je izjavio da je razočaran što gladni posjetilac nije pojeo i selotejp, a ne samo bananu.

Ovoga puta muzej je odlučio da podnese prijavu jer počinilac nije identifikovan i, kako navode, „ne postoji mogućnost za dijalog“. Dodali su da se ovakav incident dogodio već drugi put i da je riječ o poštovanju prema umjetničkom djelu, prenosi Index.

Banana vrijedna milione

Katelanovo djelo, koje preispituje pojam umjetnosti i njenu vrijednost, izaziva kontroverze još od predstavljanja na sajmu umjetnosti Art Bazel u Majamiju 2019. godine, kada je početna cijena iznosila 120.000 dolara.

Kasnije je performans umjetnik Dejvid Datuna pojeo bananu pred publikom, objašnjavajući da je bio gladan.

Uprkos tome, vrijednost djela nastavila je da raste. Kineski preduzetnik i osnivač kriptovalute Džastin San kupio je 2024. godine jednu verziju „Komičara“ za 5,2 miliona dolara, da bi je nekoliko dana kasnije pojeo pred kamerama u Hong Kongu.

Poznat i po zlatnom toaletu

Pored „Komičara“, Katelan je poznat i po umjetničkoj instalaciji „Amerika“ – potpuno funkcionalnom toaletu izrađenom od 18-karatnog zlata, koji je svojevremeno ponuđen tadašnjem predsjedniku SAD Donaldu Trampu tokom njegovog prvog mandata u Bijeloj kući.

Instalacija je ukradena tokom izložbe u Ujedinjenom Kraljevstvu 2020. godine iz palate u kojoj je rođen Winston Churchill. Britanski sud je u martu proglasio dvojicu muškaraca krivim za krađu, dok zlato do danas nije pronađeno.