Darko prošetao šavove nakon saobraćajke: Već imao prvi nastup sa sve rezovima na glavi

Autor Marina Cvetković
0

Pjevač Darko Lazić pokazao je kako izgleda nakon saobraćajne nezgode koju je nedavno preživeo. Već je krenuo da nastupa.

Darko prošetao šavove nakon saobraćajke: Već imao prvi nastup sa sve rezovima na glavi Izvor: Instagram printscreen/ darkolazicofficial

Darko Lazić je, čini se, oporavio posle udesa, pa je sinoć već imao prvi nastup. Pred izlazak na binu fotografisao se ispred ogledala.

U ležernom izdanju, pjevač je pokazao rezove i šavove na glavi, nastale nakon što je, kako se navodi, u alkoholisanom stanju udario u autobus.

Evo kako je sada izgledao:

Podsjetimo, reporter Mladen Mijatović je otkrio da je Lazić posjetio policijsku stanicu i, po nalogu nadležnog javnog tužilaštva, predao određenu dokumentaciju. Pjevač je policiji dostavio izveštaj o saobraćajnoj nezgodi, svoju izjavu, kao i češku vozačku dozvolu kojom je upravljao kritičnog dana automobilom marke "Mercedes".

Kaća snimila reklamu sa kopčama na glavi

Njegova supruga, Katarina Lazić, uradila jednu reklamu za fitnes opremu, što je njeno prvo pojavljivanje nakon saobraćajke, na kojoj je vidna i kopča na čelu.

Izvor: Instagram printscreen / katarinalazic_24

Tagovi

Darko Lazić Katarina Lazić saobraćajni udes Beograd

