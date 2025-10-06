logo
Počinje gala slavlje: Porodica Lazić na nogama, Darko ne može da sakrije emocije

Autor Đorđe Milošević
Darko i Katarina danas imaju veliki povod za slavlje, a sve se uveliko organizuje u njegovom rodnom Brestaču.

Prvi rođendan ćerke Darka Lazića Izvor: Instagram/_katarina_24

Pjevač Darko Lazić i njegova supruga Katarina danas imaju poseban razlog za radost – njihova ćerka Srna puni godinu dana. Ponosni roditelji ne skidaju osmijeh sa lica, a sreću su podijelili i sa svojim pratiocima.

Darko je na svom Instagram profilu objavio fotografiju svoje najmlađe nasljednice i emotivnom porukom čestitao rođendan:

"Srećan rođendan, srećo tatina", napisao je pjevač.

Kako smo saznali, Darko planira da povodom prvog rođendana organizuje i veliko slavlje, a tom prilikom bi trebalo da se održi i krštenje male Srne. Očekuje se da će u njihovom domu u Brestaču biti okupljena porodica, kao i najbliži prijatelji.

Darko za Mondo o priznanju krivice

Nakon navoda da je priznao krivicu povodom saobraćajne nesreće koja se dogodila 25. septembra, Darko Lazić se oglasio i za MONDO. Pjevač je istakao da nije dao nikakvu zvaničnu izjavu kojom priznaje krivicu, te da će se sve dalje razjasniti tokom istrage.

Pogledajte povrede Darka Lazića nakon nezgode:

Podsjetimo, pjevač Darko Lazić i njegova supruga Katarina doživeli su saobraćajnu nezgodu u blizini Beogradske arene, kada je Darkov automobil udario u autobus. Srećom, nijedan od učesnika nesreće nije teže povrijeđen. Darko i Katarina su prevezeni u bolnicu na pregled, ali su ubrzo pušteni kući, gdje su nastavili oporavak.

