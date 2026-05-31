Aleksandar Vučić ocijenio je da Donald Tramp u Srbiji uživa izuzetno visok nivo popularnosti, navodeći da među građanima postoji značajna podrška njegovoj politici i da, prema njegovim riječima, ima jednu od najjačih podrški u Evropi.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je ekskluzivno za Breitbart News, u svom kabinetu u Beogradu, da je američki predsednik Donald Tramp ubedljivo najpopularniji politički lider Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji u veoma dugom vremenskom periodu.

Vučić je rekao da je Trampova popularnost u Srbiji uoči predsedničkih izbora u SAD 2024. godine dostigla astronomske

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je za Breitbart News da je američki predsjednik Donald Tramp najpopularniji američki političar u Srbiji posljednjih decenija.

Prema njegovim riječima, uoči predsjedničkih izbora u SAD 2024. godine više od 75 odsto građana Srbije podržavalo je Trampa.

„Bilo je potpuno jasno da je upravo u Srbiji imao ubjedljivo najveću podršku tokom izborne kampanje. Ta podrška prelazila je 75 odsto među onima koji su se opredjeljivali“, rekao je Vučić.

On smatra da popularnost Trampa u Srbiji proizlazi iz želje građana za drugačijim odnosima između Srbije i SAD, njegovih konzervativnih stavova o porodičnim vrijednostima, kao i zalaganja za mir u svijetu.

„Ljudi su željeli da vide novi tip odnosa između naše dvije zemlje. Dopalo im se i to što je Tramp otvoreno govorio o porodičnim vrijednostima i očuvanju hrišćanskih principa“, kazao je Vučić.

EXCLUSIVE— I interviewed Serbian President Aleksandar Vucic in Belgrade last weekend who told me President@realDonaldTrumpis revered in Serbia (north of 75 percent support before the last election in his country) because he said POTUS is “rational” and “pragmatic.”



— Matthew Boyle (@mboyle1) May 31, 2026

Govoreći o odnosima Srbije i Sjedinjenih Američkih Država, Vučić je istakao da bi volio da Tramp posjeti Beograd.

„Pozivam ga da dođe u Srbiju. Uvjeren sam da bi ga ovdje dočekao ogroman broj ljudi i da bi to bila prilika za jačanje prijateljstva između Srbije i SAD“, poručio je predsjednik Srbije.

Na kraju intervjua, Vučić je otkrio da je sa novinarom Breitbarta odigrao i partiju šaha u svom kabinetu.