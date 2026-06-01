Potomcima dinastije pripašće dvorac Kruševac, a predsjednik Skupštine poručio da bi sličan model mogao biti primijenjen i na druga pitanja restitucije imovine.

Skupština Crne Gore usvojila je izmjene Zakona o statusu potomaka dinastije Petrović Njegoš, čime su definisana nova rješenja u vezi sa imovinskim pravima potomaka nekadašnje crnogorske vladarske porodice. Kako prenosi portal Vijesti, za zakon je glasalo 40 poslanika, dok su tri bila protiv, a dva uzdržana.

Usvojenim izmjenama nije prihvaćen raniji predlog da se iz zakonskog teksta ukloni riječ „nasilna“ koja se odnosi na aneksiju Crne Gore 1918. godine. Umjesto toga, fokus je stavljen na regulisanje imovinsko-pravnih pitanja i položaja potomaka dinastije.

Prema usvojenom rješenju, potomcima Petrovića pripašće dvorac Kruševac u Podgorici sa pripadajućim zemljištem, dok će država snositi troškove njegove rekonstrukcije i opremanja. Predviđeno je i da se rad Fondacije „Petrović Njegoš“ finansira iz državnog budžeta u iznosu od 100.000 eura godišnje.

Kako prenose Vijesti, zakon propisuje da potomci dinastije neće moći da prodaju dvorac niti zemljište, a jedini mogući kupac u budućnosti mogla bi biti država.

Nakon usvajanja zakona, predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić čestitao je princu Nikoli Petroviću Njegošu povratak dijela porodične imovine. Kako prenosi CDM, Mandić je ocijenio da bi ovaj zakon mogao predstavljati osnov za rješavanje i drugih pitanja restitucije.

Честитам принцу Николи Петровићу Његошу, након овога крећемо са враћањем имовине СПЦ и династије Карађорђевић која им је одузета 1945!pic.twitter.com/wGkp7Rn79N — Андрија Мандић (@AndrijaMandicDF)June 1, 2026

„Vjerujem da ćemo sada, na osnovu ovog zakona i procedura koje smo definisali, krenuti u vraćanje imovine Srpskoj pravoslavnoj crkvi i drugim vjerskim zajednicama“, rekao je Mandić.

On je dodao da očekuje da će se u narednom periodu otvoriti mogućnost za rješavanje imovinskih pitanja dinastije Karađorđević, ali i drugih porodica kojima je imovina oduzimana kroz različite istorijske periode.

„Da ćemo biti u prilici da i porodici Zuber vraćamo imovinu, da se ne završi samo sa oduzimanjem 1918. godine, već da se rješava i ono što je oduzeto 1945. i kasnije“, poručio je Mandić.

Predsjednik parlamenta ocijenio je da je usvajanje ovog zakona značajan trenutak za Crnu Goru i još jednom uputio čestitke princu Nikoli Petroviću Njegošu povodom odluke parlamenta.