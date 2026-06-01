Predsjednik SAD tvrdi da su zaustavljeni planirani vojni potezi i poručuje da očekuje prekid sukoba između Izraela i Hezbolaha
Američki predsjednik Donald Tramp saopštio je da je imao „veoma produktivan razgovor“ sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, nakon kojeg je, kako tvrdi, donesena odluka da američke trupe neće biti upućene u Bejrut.
U objavi na društvenoj mreži Truth Social, Tramp je naveo da su sve jedinice koje su bile na putu vraćene nazad.
„Nikakve trupe neće ići u Bejrut, a sve jedinice koje su bile na putu već su vraćene“, poručio je Tramp.
On je dodao da je razgovarao i sa predstavnicima Hezbolaha, ocjenjujući razgovor kao veoma dobar, te izrazio uvjerenje da bi sukobi mogli biti zaustavljeni.
„Izrael ih neće napasti, a ni oni neće napasti Izrael“, naveo je predsjednik SAD.
Tramp se osvrnuo i na odnose sa Iranom, ističući u intervjuu za CNBC da nije zabrinut zbog mogućeg prekida pregovora između Vašingtona i Teherana.
„Uopšte me nije briga ako su pregovori sa Iranom završeni“, rekao je Tramp.
Takođe je kazao da ne očekuje ozbiljne posljedice po tržište energenata ukoliko Iran realizuje prijetnje o blokadi Ormuskog moreuza.
Njegove izjave dolaze u trenutku pojačanih tenzija na Bliskom istoku. Iransko Ministarstvo vanjskih poslova optužilo je Sjedinjene Američke Države za direktnu odgovornost za, kako navode, kršenje primirja i podršku izraelskim akcijama u Libanu.
Prema navodima izraelskih medija, Tramp i Netanjahu razgovarali su telefonom nakon što je došlo do pogoršanja situacije u regionu. Istovremeno, mediji prenose da je Iran obustavio komunikaciju sa američkom stranom nakon posljednjih izraelskih napada u Libanu.
Dodatne tenzije izazvale su i vojne aktivnosti dvije strane. Američka Centralna komanda (CENTCOM) saopštila je da je tokom vikenda izvela napade koje je opisala kao akcije u samoodbrani protiv iranskih vojnih ciljeva, dok je Islamska revolucionarna garda Irana (IRGC) odgovorila tvrdnjom da je gađala vazduhoplovnu bazu koju su Sjedinjene Države koristile za operacije protiv juga Irana.