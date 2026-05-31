Raskrinkavanje upozorava da najveći državni resor zapošljava bez ključnog dokumenta predviđenog zakonom

Izvor: MONDO/Mirela Ljumić

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) već šest godina funkcioniše bez kadrovskog plana, iako redovno zapošljava nove službenike, prenose Vijesti pozivajući se na istraživanje portala Raskrinkavanje.

Kako navode Vijesti, usvajanje kadrovskog plana propisano je Zakonom o državnim službenicima i namještenicima, zbog čega se otvara pitanje poštovanja zakonskih obaveza kada je riječ o planiranju zapošljavanja u najvećem državnom resoru.

Prema navodima Raskrinkavanja, na sjednici Vlade održanoj 8. aprila razmatran je zahtjev za davanje saglasnosti za popunu 216 radnih mjesta u MUP-u, iako ta radna mjesta nijesu obuhvaćena kadrovskim planom. To, kako se navodi, otvara pitanje na osnovu kojih procjena ministarstvo utvrđuje potrebe za novim zapošljavanjem.

Vijesti prenose da je u informaciji koju je MUP dostavio Vladi navedeno da radna mjesta za koja treba raspisati javne oglase obuhvataju poslove koje trenutno obavljaju lica angažovana po ugovoru, zbog čega bi dodatni troškovi za budžet bili neznatni.

MUP je u istom dokumentu naveo da ima izuzetno širok spektar nadležnosti i veliki obim poslova od značaja za funkcionisanje države i bezbjednost građana, te da postoji izražena nesrazmjera između obima posla i broja zaposlenih. Dodatno, ukazano je da je u tom resoru angažovano 195 osoba po ugovoru o djelu.

Redakcija Raskrinkavanja zatražila je od MUP-a pojašnjenja o tome kako je procijenjena potreba za 216 novih zaposlenih, da li je riječ o osobama koje su već angažovane po ugovoru o djelu ili drugom osnovu, kao i zbog čega kadrovski plan nije donesen već šest godina. Odgovori iz resora kojim rukovodi Danilo Šaranović nijesu dostavljeni.

Govoreći o ovom pitanju, Dragana Jaćimović iz Instituta alternativa kazala je za Raskrinkavanje da sistem kadrovskog planiranja na nivou države nije u potpunosti zaživio.

„A posebno imajući u vidu da u posljednjih nekoliko godina Vlada ne uspijeva da pripremi cjelokupan kadrovski plan za sve organe čak ni do kraja godine, a ne u roku koji predviđa zakon. Vlada kroz više zaključaka pokušava da natjera organe da sačine i pošalju plan Upravi za ljudske resurse, ali oni budu doneseni ili sa ozbiljnim kašnjenjem ili ih ne bude uopšte“, navela je Jaćimović.

Kako prenose Vijesti, ona je istakla da je MUP jedan od najvećih državnih organa sa između 4.500 i 5.000 zaposlenih, zbog čega odsustvo kadrovskog plana dodatno otežava praćenje planiranih zapošljavanja i upravljanje ljudskim resursima.

„Bez kadrovskog plana, za sva zapošljavanja se mora dobiti saglasnost Vlade, što MUP-u uglavnom polazi za rukom. U konačnom, bez kadrovskog plana, MUP i policija ostaju bez osnovnog alata za dugoročno planiranje kadrova i sistemsko upravljanje jednim od najvećih i najosjetljivijih državnih resora“, zaključila je Jaćimović.

Ipak, u naknadnoj napomeni Raskrinkavanje je ispravilo prvobitno objavljenu informaciju da čak 15 ministarstava nema kadrovski plan. Kako navode, Vlada Crne Gore je 1. aprila usvojila objedinjeni Kadrovski plan za sva ministarstva osim za Ministarstvo unutrašnjih poslova, koje je jedino ostalo bez tog dokumenta.