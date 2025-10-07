logo
Torta na 3 sprata i posebna dekoracija za naslednicu Lazića: Sve je bilo u znaku imena malene Srne

Autori Đorđe Milošević Autori Ana Živančević
0

Darko Lazić vodio je računa o svakom detalju proslave njegove mezimice.

Rođendan ćerke Darka i Katarine Lazić Izvor: MONDO

Pevač Darko Lazić i njegova supruga Katarina proslavili su prvi rođendan ćerke Srne, a ekipa MONDA prenosi vam delić atmosfere.

Pogledajte fotogafije sa rođendana:

Dekoracija je bila inspirisana slavljenicom Srnom, sve bilo u duhu šume i šumskih životnja, pa se čak i na torti na tri sprata našla srna.

Pogledajte video Darka i Katarine:

Pogledajte

01:11
Darko Lazić sa suprugom Katarinom slavi ćerkin prvi rođendan
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

Na rođendanu su se pojavile brojne Darkove kolege Vanja Mijatović, Zorana Mićanović. Najveću pažnju je privukla bivša supruga Darka Lazića, Ana Sević

"Morala sam da ispoštujem i da stignem da dođem. Moj suprug ne kasni jer mu se može, ja sam kasnila, završavala sam emisiju. Očekujem da će me deca slušati, Danijel mi je slao snimke, sve je u redu. Nekom drugom prilikom ćemo mi da se provedemo", istakla je ona.

