Katarina Lazić u obraćanju pratiocima otkrila stepen povreda

Izvor: Instagram printscreen / katarinalazic_24

Folker Darko Lazić i njegova supruga Katarina doživeli su 25. septembra tešku saobraćajnu nesreću

Darko Lazić je tada morao da ide na ušivanje glave i imao je 15 kopči, a Katarina je tek nakon mjesec dana otkrila kakve je povrede zadobila u udesu

"Da li ste znale da ja nisam trenirala mjesec i po dana? Prvo tri nedelje nisam mogla zbog one alergije, a posle smo imali saobraćajnu nesreću gdje sam imala povređenu glavu i rebro", napisala je Kaća na Instagramu i tako prvi put otkrila kakve je povrede zadobila.

Vidi opis Zadobila povrede glave i rebra: Žena Darka Lazića se prvi put oglasila nakon što su se zakucali u autobus Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: MONDO Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: MONDO Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: MONDO Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: MONDO Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: MONDO Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: MONDO Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: MONDO Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: MONDO Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: MONDO Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: MONDO Br. slika: 11 11 / 11

"Pio sam pre nesreće"

Darko je nedavno govorio o detaljima nesreće koja se dogodila kada su se on i Katarina vraćali sa proslave. On je tada udario u autobus pod dejstvom alkohola.

Vidi opis Zadobila povrede glave i rebra: Žena Darka Lazića se prvi put oglasila nakon što su se zakucali u autobus Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram printscreen/ darkolazicofficial Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Instagram printscreen/ darkolazicofficial Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Instagram printscreen/ darkolazicofficial Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Instagram printscreen/ darkolazicofficial Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Instagram printscreen/ darkolazicofficial Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Instagram printscreen/ darkolazicofficial Br. slika: 6 6 / 6 AD

"Neću da kažem da nisam pio, popio sam, ali na snimku sam sipao energetsko piće da vidim Kaćinu reakciju, da se našalim sa njom. Kasnije sam popio par pića, ne mogu da kažem da nisam. Čekam da vidim lekarski nalaz, mislim i stojim iza toga da je 1.90 i nešto, to je dvije flaše, to je nemoguće. Nisam toliko popio, popio sam par pića", rekao je Darko ranije.