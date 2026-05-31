Premijer poručio da budžet ne predviđa traženih dva odsto BDP-a za vojsku, dok su vladu zbog toga kritikovali američki ambasador i predsjednik Petr Pavel

Češki premijer Andrej Babiš izjavio je da njegova zemlja najvjerovatnije neće ispuniti NATO cilj prema kojem članice Alijanse za odbranu treba da izdvajaju najmanje dva odsto bruto domaćeg proizvoda.

Njegova izjava uslijedila je nakon kritika na račun češke vlade zbog budžeta kojim za vojne potrebe nije predviđen iznos koji zahtijevaju standardi Sjevernoatlantske alijanse.

Zbog ovakvog planiranja javnih finansija, vladu u Pragu javno su kritikovali američki ambasador u Češkoj, kao i predsjednik države Petr Pavel, prenosi Fajnenšel tajms.

Pitanje izdvajanja za odbranu ponovo je dospjelo u fokus javnosti u trenutku kada Vašington godinama vrši pritisak na članice NATO-a da ispune preuzete finansijske obaveze.

Babiš je u istom razgovoru govorio i o odnosima sa Sjedinjenim Američkim Državama, ističući da sebe smatra „trampistom“ i da vjeruje kako bi njegova podrška američkom predsjedniku Donaldu Trampu mogla koristiti Češkoj.

On je naveo da je među rijetkim liderima u regionu koji su otvoreno podržali Trampa, ocjenjujući da bi takva politička bliskost mogla doprinijeti jačanju odnosa Praga i Vašingtona, uprkos nesuglasicama koje postoje unutar NATO-a zbog pitanja izdvajanja za odbranu.