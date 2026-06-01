Izabranici Mirka Vučinića savladali Bugarsku 1:0 u prijateljskom meču, uz dobru partiju i nagovještaj boljih izdanja u nastavku godine

Izvor: FSCG

Fudbalska reprezentacija Crne Gore savladala je Bugarsku u Plovdivu rezultatom 1:0 i na uspješan način otvorila junski ciklus prijateljskih utakmica.

Nakon prvog poluvremena bez golova, „sokoli“ su do pobjede stigli u 68. minutu. Marko Janković je uputio odličan pas, Milutin Osmajić zadržao loptu, a Balša Sekulić preciznim udarcem matirao bugarskog golmana Naumova.

Crna Gora je tokom meča imala još nekoliko dobrih prilika, a najbliži pogotku prije vodećeg gola bio je Stefan Lončar, čiji je udarac odbranio Naumov.

Domaćin je u drugom poluvremenu zaprijetio preko Coneva i Dimitrova, ali je crnogorska odbrana sačuvala mrežu i upisala trijumf bez primljenog gola.

Za izabranike Mirka Vučinića ovo je dobra uvertira pred nastavak priprema i predstojeće izazove u Ligi nacija.