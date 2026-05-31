Iranski predsjednik Masud Pezeškijan uputio je pismo ostavke vrhovnom vođi ajatolahu Modžtabi Hamneiju.

Iranski predsjednik Masud Pezeškijan poslao je pismo ostavke vrhovnom vođi ajatolahu Modžtabi Hamneiju, javlja medij „Iran Internešnal“, pozivajući se na obaviješteni izvor.

U objavljenom pismu Pezeškijan upozorava da je vlast u zemlji pala pod potpunu kontrolu komandanata Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC).

Dalje se navodi da je njegova administracija potpuno izolovana od ključnih procesa donošenja odluka od početka rata sa Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelom u februaru.

U izvještaju se navodi da za sada nije jasno da li će Hamnei prihvatiti Pezeškijanovu ostavku.