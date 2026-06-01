"Naš narod će ti sve oprostiti osim uspjeha": Vuk Mob živi u vili od 700 kvadrata, a sad otkrio i da prima tri plate

Reper Vuk Mob nikad iskrenije o muzici, kolegama i bogatstvu

Vukadin Gojković, poznatiji kao Vuk Mob, najavio je povratak na muzičku scenu, otkrivši da je završio nekoliko novih pjesama koje će uskoro predstaviti publici.

„Napisao sam pet novih pjesama i spreman sam da dam sve od sebe kako bih se ponovo vratio na estradnu scenu. U posljednje vrijeme okružio sam se pozitivnim i dobrim ljudima i vjerovatno je upravo to uticalo na mene da se ponovo aktiviram kada je muzika u pitanju“, rekao je Vuk.

On je istakao da se od početka karijere suočava sa brojnim predrasudama zbog svog izgleda.

„Ljudi često imaju pogrešnu sliku o meni zbog tetovaža, lanca i svega ostalog. Mnogi odmah povezuju takav izgled sa kriminalom i sličnim stvarima, ali ja sam prije svega umjetnička duša“, kazao je reper.

Komentarišući aktuelnu muzičku scenu, Vuk smatra da današnjim hitovima nedostaje dugovječnost.

„Nikoga ne želim da uvrijedim, ali današnja muzika nije ni krenula, a već izgubi rok trajanja. Većina pjesama traje po petnaestak dana i brzo se zaboravi“, rekao je on.

Ipak, naglasio je da cijeni pojedine mlađe izvođače.

„Privatno gotivim Nućija, sviđa mi se njegov rad i nastup. Dopada mi se i Vojaž, ali mi je Desingerica definitivno najjači među njima“, naveo je Vuk.

Govoreći o finansijama, osvrnuo se na komentare da je sve stekao zahvaljujući porodičnom bogatstvu.

„Na Balkanu će vam oprostiti sve osim uspjeha. Moj pokojni otac mi je govorio da je dobro dok te mrze, a da je mnogo gore kada počnu da te žale. Navikao sam na komentare i ne zamjeram ljudima zbog toga“, kazao je.

Reper je istakao da, osim muzike, ima i druge izvore prihoda.

„Pored novca od muzike, imam i nekoliko privatnih nekretnina koje izdajem. Ranije sam znao malo da pretjeram u izjavama i da isprovociram ljude, ali kada govorimo realno, nemam ni previše ni premalo. Živim sasvim normalnim životom“, poručio je Vuk Mob.