Vozači autobusa na linijama 84 i 15 pretučeni su u dva odvojena napada u Beogradu.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

U večernjim časovima na Karađorđevom trgu dogodila su se dva odvojena fizička napada na vozače autobusa, i to u razmaku od svega pet minuta.

Kako se saznaje, prvi incident zabilježen je oko 19.50 časova na Karađorđevom trgu, u visini Ulice 22. oktobra. Nepoznato lice fizički je napalo vozača koji je upravljao autobusom na liniji 84. Napadač je vozača tri puta udario nogom u predjelu stomaka. Povrijeđeni vozač se nakon napada žalio na bolove, ali je bio svjestan.

Na lice mjesta upućeni su policija i ekipa Hitne pomoći. Samo pet minuta kasnije, oko 19.55 časova, na gotovo istoj lokaciji dogodio se još jedan napad.

Ovoga puta meta je bio vozač autobusa na liniji 15. Prema prvim informacijama, nepoznata osoba udarila je vozača nogom u stomak. I on se žalio na bolove u predjelu stomaka, dok je njegovo stanje opisano kao svjesno i stabilno. Na mjesto događaja takođe su upućeni policija i Hitna pomoć.

Za sada nije poznato da li su oba napada povezana.