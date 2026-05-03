Mlada ruska teniserka Mira Andrejeva moraće da nauči kako da se nosi sa porazima, ali i napadima koji nemaju veze sa sportom i fer-plejom.

Ukrajinska teniserka Marta Kostjuk osvojila je prvu Masters titulu u karijeri, pošto je u finalu turnira u Madridu savladala Ruskinju Mira Andreeva rezultatom 6:3, 7:5.

Veliki trijumf, međutim, ostao je u sjenci poteza nakon meča. Kostjuk nije željela da pruži ruku protivnici na mreži, a tokom pobjedničkog govora nije joj se ni obratila. Razlog za takav stav je rat između Russia i Ukraine, koji i dalje snažno utiče na odnose među sportistkinjama.

Situacija nije prošla bez reakcija, a oglasio se i bivši ukrajinski teniser Alexandr Dolgopolov, poznat po jasnim stavovima od početka sukoba.

„Čestitam Marti, sasvim zasluženo! Prvo njena protivnica lajkuje objave o Putinu, a onda se njeni fanovi pretvaraju da je ljubazna u govoru i mrze Martu. Kakvo prijatno subotnje veče“, napisao je Dolgopolov.

Ova situacija dodatno je pokazala koliko je rat ostavio trag i u sportu, gdje teniski tereni sve češće postaju mjesto i političkih poruka, a ne samo sportskih nadmetanja.

Congratulations to Marta, well deserved!

First her opponent likes posts about putin, then her fans pretend she is gracious in the speech and hate Marta

What an enjoyable Saturday nighthttps://t.co/K6n08VhnCc — Alex Dolgopolov (@TheDolgo)May 2, 2026

Ukrajinska teniserka Marta Kostjuk igra sezonu karijere, koju je krunisala osvajanjem prve titule iz Serije 1000, a nakon velikog uspjeha nije krila emocije.

„Nevjerovatno je stajati ovdje. Trebale su mi godine da dođem do ovog trenutka, a sada mi je na pameti samo jedna riječ – konzistentnost. To radim jako dobro u posljednjih godinu dana. Ponosna sam na sebe i moj tim. Hvala vam što ste uz mene. Drugi ne znaju kroz šta smo sve prošli i koliko sam puta htjela da odustanem, ali vi nijeste odustali i hvala vam na tome“, kazala je Kostjuk.

Svoj govor završila je snažnom porukom: „Slava Bogu i slava Ukrajini“.

S druge strane, mlada ruska teniserka Mira Andreeva nije mogla da zadrži suze nakon poraza, ističući koliko joj teško padaju takvi trenuci.

„Ponekad vidim druge igračice kako se smiju odmah nakon poraza... Ne razumijem kako to uspijevaju. Voljela bih da i ja mogu. Da li je važno da osjetim bol ovakvih poraza kako bih napredovala ili treba da pokušam da obuzdam emocije? Iskreno, ni sama ne znam šta je bolje. Svaki put kada izgubim, to je za mene kao kraj svijeta“, iskreno je poručila Mira.