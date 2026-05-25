“Plavi” slavili u dramatičnom finišu 91:90, odluka o finalisti pada u četvrtak u Zenici

Košarkaši Budućnost Volija savladali su Dubai rezultatom 91:90 i izjednačili na 1:1 u polufinalnoj seriji ABA lige, pa će putnik u finale biti poznat nakon majstorice koja se igra u četvrtak u Zenici.

Ekipa Andreja Žakelja uspjela je da prekine niz poraza protiv tima iz Emirata i po prvi put ove sezone savlada evroligaša, i to kada je bilo najpotrebnije.

“Plavi” su tokom većeg dijela meča imali kontrolu, a u finišu treće četvrtine stekli su i maksimalnih 13 poena prednosti. Ipak, Dubai je u posljednjem periodu uspio da se vrati i uvede meč u dramatičnu završnicu.

Na kraju je Budućnost uspjela da odbrani posljednji napad gostiju. Džastin Anderson pokušao je za tri poena iz veoma teške pozicije, ali je lopta završila na obruču, pa je slavlje u “Morači” moglo da počne.

Najefikasniji u redovima Budućnosti bio je Rašid Sulejmon sa 16 poena, dok je Nikola Tanasković dodao 15. Po 12 poena postigli su Jogi Ferel i Aksel Butej.

Kod Dubaija najbolji je bio Mfiondu Kabengele sa 25 poena, Danilo Anđušić Bejkon je ubacio 15, a Džanan Musa 13.

Budućnost je bolje otvorila drugo poluvrijeme i trojkama Morgana, Jovanovića, Ferela i Buteja stigla do dvocifrene prednosti, ali su gosti u finišu uspjeli da uhvate priključak zahvaljujući Kabengeleu i Bejkonu.

Uprkos pritisku, Podgoričani su ostali smireni u završnici i stigli do velike pobjede pred 2.234 gledalaca u dvorani “Morača”.

Majstorica za plasman u finale ABA lige igra se u četvrtak od 20 časova.