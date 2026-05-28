Košarkaši Budućnost Volija završili su sezonu u AdmiralBet ABA ligi – „plavi“ su večeras na neutralnom terenu u Zenici, u majstorici polufinala regionalnog takmičenja, poraženi od Dubaija 103:77.

Kao i u prvom meču, odigranom protiv Dubaija u Zenici, „plavi“ su prilično lako izgubili, nijednom nisu zaprijetili, a domaćin je od sredine prve četvrtine imao kontrolu.

Dubai je početkom prve četvrtine napravio seriju 8:0 i poveo 12:4, a onda Budućnost prišla na 16:13 i nakon toga propustila priliku da izjednači.

Od tada je sve bilo na strani Dubaija. Tim iz Emirata je početkom druge četvrtine napravio seriju 13:0 i poveo 44:20, a nakon poena Andersona imao 25 poena prednosti – 48:23.

Budućnost je do kraja prvog poluvremena smanjila minus na 15 poena (54:39), ali nijednom do kraja meča nije bila na manjem minusu.

Dubai je u drugom poluvremenu imao kontrolu, prednost je rasla, a u posljednjem periodu u nekoliko navrata iznosila 30 poena.

Najefikasniji kod Budućnosti je bio Ferel sa 17 poena. Butijsel je imao 15, a Morgan 11 poena. Kod Dubaija je Musa imao 20, a Kabengele i Kaboklo po 13 poena.

Dubai će u finalu igrati protiv Partizana, dok Budućnosti ostaju mečevi protiv SC Derbija u finalu Prve crnogorske košarkaške lige.