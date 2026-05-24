Đorđe Petrović i Bornmut neće igrati Ligu šampiona naredne sezone, a sve zbog poraza Mančester sitija i Pepa Gvardiole na oproštaju Katalonca.

Ništa od UEFA Champions League za A.F.C. Bournemouth i Đorđe Petrović! Tim sa juga Engleske uspio je da uradi ono što je bilo potrebno u posljednjem kolu i remijem 1:1 sa Nottingham Forest F.C. sačuva šesto mjesto, ali Liverpool F.C. i Aston Villa F.C. nijesu ostvarili rezultate koji su im bili potrebni.

Liverpul je odigrao neriješeno 1:1 sa Brentford F.C. i tako propustio priliku da preskoči Aston Vilu na tabeli, mada ni pobjeda izabranika Arne Slot ne bi bila dovoljna za četvrto mjesto, pošto je Aston Vila usred Mančestera savladala Manchester City F.C. rezultatom 2:1 i tako ispratila Pep Guardiola porazom.

To znači da će Arsenal F.C., Mančester siti, Manchester United F.C., Aston Vila i Liverpul igrati u Ligi šampiona, dok će Bornmut kao šestoplasirani u UEFA Europa League.

Ovakav rasplet najviše je odgovarao Sporting CP, koji će zahvaljujući tome direktno izboriti plasman u Ligu šampiona.

Pošto je Aston Vila osvojila Ligu Evrope, klub iz Birmingema imao je obezbijeđeno mjesto u Ligi šampiona čak i bez plasmana među prvih pet u Premijer ligi. Da je Liverpul prestigao Aston Vilu, jedno dodatno mjesto otvorilo bi se za engleske klubove, pa bi čak šest timova iz Engleske igralo u elitnom takmičenju.

Ovako nije došlo do pomjeranja mjesta, pa Bornmut ostaje bez plasmana u Ligu šampiona, dok Sporting direktno ide u glavnu fazu takmičenja.