Arina Sabalenka je posle pobjede u prvom kolu Rolan Garosa dobila sramotno pitanje od novinara na konferenciji za medije.

Arina Sabalenka započela je učešće na Rolan Garos rutinskom pobjedom protiv Džesika Buzas Maneiro (6:4, 6:2). Po završetku meča otišla je na konferenciju za medije, gdje je od jednog novinara dobila neprijatno pitanje u vezi sa vjereničkim prstenom i dijamantima.

„Pitanje u vezi sa tvojom ogrlicom. Vidio sam da neki ljudi prave poređenje između toga što tražiš više novca od nagradnog fonda, a onda nosiš skupocjene dijamante i prsten. Da li to vidiš na neki način kao licemjerno?“, glasilo je pitanje koje je iznenadilo Sabalenku.

„Zaista ne vidim kako postoji bilo kakva povezanost između ta dva potpuno različita svijeta. Nagradni fond? To nije nešto što se tiče samo mene, borimo se za nižerangirane igrače koji pokušavaju da opstanu u svijetu tenisa. To nema veze samo sa mnom. Svi znaju da sam ja dobro. Borimo se za veće procente od prihoda kako bismo pomogli drugima. Tu su i oni koji se vraćaju nakon povreda, nove generacije koje dolaze i želimo da im pomognemo. Ne radi se samo o meni“, poručila je Sabalenka.

Nije tu bio kraj pitanjima o ogrlici i nakitu koji nosi na sebi. Doduše, pitali su je i zašto je igrala u crnoj haljini na visokim temperaturama u Pariz.



„Zato što ne volim da mi bude lagano, nego da izazivam sebe. Haljina je baš lagana, skoro da je ne osjećam. Stvarno je udobna. Što se dijamanata tiče, ne osjećam njihovu težinu, ali mogu da zamislim da tako izgleda spolja. Trebalo je da nosim i treću ogrlicu, ali sam mislila da je to previše, pa sam zadržala samo dvije. Važno mi je da izgledam dobro, kada se tako osjećam onda igram još bolje“, dodala je Arina.

Na samom kraju konferencije Aryna Sabalenka dobila je pitanje o dijamantima i tome da li ima obezbjeđenje kada putuje ili šeta ulicama tokom turnira, kao i da li joj obezbjeđenje pravi problem prilikom putovanja i dolazaka u druge zemlje.

„Ne, provjeravaju, postavljaju pitanja o tome, pitali su me i da li mi je preteško. Što se ličnog obezbjeđenja tiče, imam svog vjerenika Jorgosa, on mi je tjelohranitelj. Šalim se malo, tu je i moj tim, trener Džejson, moj fizioterapeut zna džiju-džicu, tako da bih rekla da imam dobro obezbjeđenje kada šetam. Nikada ne šetam sama“, zaključila je Sabalenka.