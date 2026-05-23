Napadač Ester Sokler je navodno na meti Crvene zvezde i mogao bi da joj pomogne na putu ka Ligi šampiona.

FK Crvena zvezda je pronašla napadača koji bi mogao da joj pomogne u borbi za plasman u UEFA Champions League. U pitanju je nekadašnji napadač Aberdeen FC Ester Sokler, koji je navodno na radaru srpskog šampiona.

Riječ je o slovenačkom napadaču koji je prošlog ljeta stigao u FK Radnički 1923 kao pozajmljen igrač, nakon čega je u januaru aktivirana klauzula o obaveznoj kupovini vrijedna 200.000 funti.

Sokler trenutno dijeli drugo mjesto na listi strijelaca Superlige Srbije sa 15 golova, koliko ima i Jovan Mijatović iz Crvene zvezde. Već naredne sezone mogli bi da postanu saigrači.

Zanimljivo je i da je Sokler ove sezone postizao golove i protiv FK Crvena zvezda i protiv FK Partizan.

„Čuo sam da već postoji interesovanje za njega, male su šanse da će ostati kod nas. Ako klub dobije dobru ponudu i ako se i on složi, mislim da će otići. Možda će to da bude u Srbiji. Čuo sam da je FK Crvena zvezda zainteresovana“, rekao je trener Radničkog Slavko Matić za britanski portal Press and Journal.

"Može da igra u jačim ligama"

Trener Kragujevčana ima samo riječi hvale na račun sjajnog napadača koji je spasio ekipu od ispadanja.

„Radio sam u Sloveniji, Bugarskoj, Rumuniji, Srbiji i mislim da može da bude igrač u najboljim klubovima iz pomenutih liga. Za najviši nivo fudbala mi je teško sada da procijenim. Nivo liga na Balkanu i ‘liga petice’ se dosta razlikuju, ali mislim da bi bez problema mogao da igra recimo u Holandiji ili Belgiji“, dodaje Matić.

Kakav je Sokler kao igrač i kao čovjek?

Jedno od pitanja koje je dobio šef struke Radničkog bilo je da približi javnosti kakav je Ester Sokler kao igrač, a kakav kao čovjek.

„Koristio sam ga i u defanzivi, jer igram sa visokim presingom, mnogo je dobar igrač, napada prostor, bio je naš najopasniji igrač u napadu, zna da pronađe prostor, da se ubaci iza odbrambene linije rivala, dao je skoro sve golove za naš tim. Što se ljudske strane tiče, Slovenci su tihi ljudi, ali on ima dobar karakter. Dobar je čovjek, tih, disciplinovan, želi da sluša i to je mnogo važno“, završio je Slavko Matić.