Brazilski teniser Žoao Fonseka poslije pobjede nad Novakom Đokovićem iznio je prve utiske.

Novak Đoković je ispao sa Rolan Garosa, a njegov rival, znatno mlađi Žoao Fonseka, obezbijedio je plasman u naredno kolo turnira u Parizu. Brazilac je poslije meča bio ponosan na pobjedu, ali i na samu činjenicu da je imao priliku da igra protiv idola i najboljeg svih vremena.

"Nisam vjerovao. Samo sam igrao, uživao sam da budem na terenu. Bilo je zadovoljstvo. Zadovoljstvo je igrati protiv Novaka Đokovića, prvi put sam imao priliku da igram ovdje", započeo je Žoao Fonseka.

"Nisam razmišljao o bilo čemu. Samo sam razmišljao da što jače udarim loptu. Novak jednostavno ne griješi, igra kao da ima 20 godina. Mislim da je bio mnogo fizički pripremljeniji od mene. Definitivno je bilo bolje za mene kad je pao mrak, dok je bio dan, lopte su letjele. Malo je pipnem i ona leti, a onda sam poslije toga počeo bolje da se osjećam", rekao je Brazilac.

"Osjetio sam se kao Džon Izner, suludo je bilo. Nikad prije to nisam uradio u karijeri, ponosan sam što sam ovako završio meč", dodao je on.

Poslije govora, Fonseka je riješio da uputi i posebnu poruku. U njegovom boksu sjedili su roditelji, otac i majka, a poslije nestvarnog trijumfa od pet sati borbe riješio je da mami čestita rođendan pred punim tribinama Šatrijea.