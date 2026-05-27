Bjeloruskinja Arina Sabalenka osvrnula se na plesni izazov Novaka Đokovića.

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković je oživio plesni "čelendž" na Rolan Garosu i ponovo izazvao Bjeloruskinju Arinu Sabelenku. Nakon pobjede u prvom kolu protiv Đovanija Mpešija Perikara, srpski as je prilikom izlaska sa terena zaigrao, a onda u kameru poručio: "Možeš li ovo da nadmašiš, Arina?".

Nismo dugo čekali na odgovor prve teniserke svijeta koja kaže da nije mogla da odoli izazovu.

"Izazvao me je. Nisam mogla to da ignorišem", rekla je Sabalenka prilikom gostovanja na TNT Sports.

Aryna Sabalenka having a dance off with Novak Djokovic after her win at Roland Garros.



“Ok Novak, how about that?”



May 26, 2026

Ipak, nije baš impresionirana onim što je Novak pokazao. "Mogao bi malo bolje, nije baš tako dobro. Mora da bude slobodniji i da se potrudi."

Očekivala je više jer je upravo Novak inicirao da ponove ovaj čelendž.

"Mislim da je osjetio da nije pokazao sve što je mogao, pa je vratio igru. Bila sam srećna što sam to prihvatila, vidjećemo da li može da smisli neki kul ples u sljedećem kolu", rekla je Arina sa osmijehom na licu i prokomentarisala svoj zavodljivi performans:

"Morala sam da bacim sve što imam na njega", nasmijala se Sabalenka.