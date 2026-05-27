U jednoj emisiji u Francuskoj su Novaka Đokovića uporedili sa Emanuelom Makronom što ga je nasmijalo.
Novak Đoković najbolji je teniser svih vremena, ali isto tako ima vrline i mane kao i svi ljudi. Jedna od njegovih mana je kašnjenje. Viđali smo to često na konferencijama za medije, čestim pomjeranjima i čekanju. Priznao je to u jednoj emisiji u kojoj je pričao na tečnom francuskom, pa je onda dobio poređenje i sa Emanuelom Makronom.
"Po malo kasnim, to mi je problem. Danas nisam, jer sam dobio informaciju kad da dođem. Rekli ste mi u 7.30, došao sam u 7.35, ali dobro pet minuta gore-dole to je okej u Francuskoj", nasmijao se Novak.
Tada je jedan od gostiju koji je bio sa njim u emisiji rekao da isto to radi i predsjednik Francuske Emanuel Makron, da je i on poznat po kašnjenju.
"Stvarno? Da li je to onda kompliment za mene ili?", upitao ga je Novak.
Uslijedio je pozitivan odgovor da je u pitanju kompliment.
"Aha, onda okej", nasmejao se Đoković na kraju.
Djokovic qui met un petit tacle à Macron quand on lui demande quels sont ses défauts:
"- Emmanuel Macron est toujours en retard aussi.
- C'est un compliment pour moi ou non?"pic.twitter.com/pBQWDWzOei