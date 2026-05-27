Kraj takmičenja u Parizu za Elenu Ribakinu, šampionku Australijan opena i drugu igračicu planete.

Druga teniserka planete i aktuelna šampionka Australijan opena Elena Ribakina već u drugoj rundi završava svoje učešće na Rolan Garosu! Znalo se da joj šljaka nije omiljena podloga, ali malo je onih koji su mogli da pretpostave da će Moskovljanka koja igra za Kazahstan ovako rano ispasti sa drugog grend slem turnira u sezoni.

Od Ribakine bolja je bila Ukrajinka Julija Starodubceva - 3:6, 6:1, 7:6! Teniserka iz Ukrajine trenutno je 55. igračica planete, a ovo joj je najveća pobjeda u karijeri. Uspjela je da nadoknadi set zaostatka protiv favorizovane protivnice, a zatim i da odbije sve nalete Elene Ribakine u odlučujućem setu, kada je Ruskinja pod zastavom Kazahstana uporno pokušavala da stigne do pobjede.

Čini se da je ukrajinska teniserka mnogo bolje odgovorila na vremenske uslove koji su u Parizu bili izuzetno izazovni. Nije bilo nimalo lako igrati na visokoj temperaturi, a kako je meč odmicao tako je Ribakina bila u sve težem položaju, jer se teže prilagođavala okolnostima. Možda je baš to glavni razlog zbog kog je završila takmičenje, iako je nakon meča priznala da nije igrala dobro.

Julija Starodubceva je sada "preuzela" ulogu Elene Ribakine u žrijebu i može se reći da je pred njom čist put do završnice. Ukoliko bude odigrala još nekoliko dobrih mečeva, mogla bi nakon drugog grend slem turnira u Parizu da se približi i svjetskom vrhu, što bi za nju bio nevjerovatan uspjeh. U trećem kolu igraće protiv 148. igračice planete, Kineskinje Vang kojoj je protivnica predala u finišu prvog seta.