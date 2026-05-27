Đoković - Roaje 6:3, 6:2, 6:7(7:9), 6:3

Novak Đoković plasirao se u treće kolo Rolan Garosa pošto je slavio nad francuskim igračem Valentinom Roajeom sa 6:3, 6:2, 6:7(7:9), 6:3.

Novak je od starta bio veliki favorit, te je tu ulogu i opravdao. Domaći takmičar je na svojoj strani imao publiku, ali je ona već tokom prvog seta bila utišana - već tada je bilo jasno kako će se ovaj duel završiti. Đoković nije štedio protivnika koji nikako nije uspijevao da pronađe način da makar uzdrma srpskog tenisera. Ipak, to mu je pošlo za rukom u trećem setu, ali već u četvrtom Novak je uzvratio kako samo on umije.

Đoković je u šestom gemu prvog seta oduzeo servis protivniku, prednost je sačuvao do kraja i poveo u meču.

Srpski teniser je u prvom i petom gemu napravio brejk i bez većih problema osvojio je drugi set.

U trećem setu teniseri su u prva četiri gema osvojili gemove na svoje servise, a zatim su u naredna četiri gema napravili po dva brejka za 4:4, a Đoković je u dva navrata imao brejk prednosti.

Oni su zatim osvojili po dva gema na svoje servise i odigran je taj-brejk.

Đoković je poveo 3:0, a Roaje je izjednačio na 3:3. Novak je posle toga osvojio dva vezana poena, a njegov protivnik je ponovo izjednačio, na 5:5.

Trostruki šampion Rolan Garosa imao je meč loptu na 6:5, ali nije uspeo da je iskoristi, dok je sa druge strane Roaje iskoristio drugu set loptu i sa 9:7 osvojio treći set.

Đoković je u četvrtom gemu četvrtog seta napravio brejk, tu prednost je sačuvao i posle četvrte meč lopte u gemu, ukupno pete, plasirao se u treće kolo.

On će u trećem kolu igrati protiv boljeg iz duela hvatskog tenisera Dina Prižmića i Brazilca Žoaa Fonseke.